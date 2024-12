Το μακρύ χέρι της αμερικανικής ακροδεξιάς στην Ευρώπη - «Απόβαση» Μασκ σε Γερμανία, Αγγλία

Ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο και μεγιστάνας της τεχνολογίας Έλον Μασκ, συνέταξε ένα άρθρο – «ξέπλυμα» του ακροδεξιού πολιτικού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εκφράζοντας την ευθεία στήριξή του προς αυτό, στην εφημερίδα Welt am Sonntag. Σε απάντηση, η συντάκτρια των θεμάτων γνώμης της εφημερίδας, Εύα Μαρί Κόγκελ παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο Μασκ, ο Νο1 σύμμαχος του εκλεγμένου προέδρου Τραμπ που έπαιξε το μέλλον του κορώνα-γράμματα για να εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε ένα άρθρο γνώμης στη γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, τη ναυαρχίδα του ομίλου μέσων ενημέρωσης Axel Springer, το οποίο κυκλοφόρησε το Σάββατο. Σε αυτό, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας αναφέρθηκε σε μια σειρά από ζητήματα που, κατά την άποψή του, η Γερμανία πρέπει να αντιμετωπίσει καθώς βρίσκεται κοντά σε μια «οικονομική και πολιτιστική κατάρρευση».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla δήλωσε ότι έχει το «δικαίωμα» να κρίνει την εσωτερική πολιτικής της χώρας, καθώς έχει «κάνει σημαντικές επενδύσεις» στον τεχνολογικό και βιομηχανικό τομέα της Γερμανίας.

Το σχόλιο του Μασκ στη γερμανική εφημερίδα έρχεται λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την υποστήριξη του στελέχους της SpaceX προς το ακροδεξιό κόμμα, λέγοντας: «Μόνο το AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία». Αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, υπήρξαν από ορισμένους νυν και πρώην βουλευτές και γερουσιαστές του Κογκρέσου, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν την ομάδα ως νεοναζιστικό κόμμα.

Με τον διεθνώς αναγνωρισμένο όρο «pink washing», αυτό που θα μεταφράζονταν ως «ροζ ξέπλυμα» αποκαλούνται οι προσπάθειες εμφάνισης ενός προσώπου ή οργανισμού ως στημένου δημοκρατικά, με αποδοχή και συμπερίληψη. Είναι μια τεχνική ωραιοποίησης, στην οποία προβάλεται η συμπεριληπτικότητα ως το ανώτερο αγαθό, αποκρύπτοντας στην περίπτωση του AfD το τουλάχιστον ακροδεξιό πρόσωπό της και το εσωτερικό νεοναζιστικό προφίλ το οποίο αποκρύπτεται τεχνηέντως στην δημόσια εικόνα του.

Αντίστοιχες προσπάθεις απόκρυψης και ωραιοποίησης έγιναν εμφανείς στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, όπου προβάλονταν το ανθρωπιστικό πρόσωπο της νεοναζιστικής και κριθείσας ως εγκληματικής οργάνωσης, με τις «πατάτες μόνο για Έλληνες» στο Σύνταγμα ή την συνοδεία γιαγιάς (μέλους της ΧΑ) στο ΑΤΜ για να σηκώσει χρήματα, υπό των φόβο των «παραβατικών ξένων».

«Η απεικόνιση του AfD ως ακροδεξιού εξτρεμιστικού κόμματος είναι σαφώς ψευδής, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Άλις Βάιντελ, η ηγέτιδα του κόμματος, έχει ομόφυλη σύντροφο από τη Σρι Λάνκα! Αυτό σας ακούγεται σαν τον Χίτλερ; Παρακαλώ!» έγραψε ο Μασκ στο άρθρο γνώμης του, αναφερόμενος στη Βάιντελ, συμπρόεδρο του κόμματος.

Στο δημοσίευμα, ο Μασκ υποστήριξε ότι η οικονομία της Γερμανίας δυσχεραίνεται από την υπερβολική κανονιστική ρύθμιση και τη γραφειοκρατία. «Το AfD έχει κατανοήσει ότι η οικονομική ελευθερία δεν είναι απλώς επιθυμητή, αλλά αναγκαία. Η προσέγγισή της για τη μείωση της κυβερνητικής υπερρύθμισης, τη μείωση των φόρων και την απορρύθμιση της αγοράς αντικατοπτρίζει τις αρχές που έκαναν την Tesla και τη SpaceX επιτυχημένες», έγραψε ο Μασκ, ανάμεσα στα άλλα.

«Αν η Γερμανία θέλει να ανακτήσει τη βιομηχανική της δύναμη, χρειάζεται ένα κόμμα που δεν μιλάει μόνο για ανάπτυξη, αλλά αναλαμβάνει και πολιτική δράση για να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι εταιρείες μπορούν να ευδοκιμήσουν χωρίς βαριά κυβερνητική παρέμβαση» (σ.σ. έλεγχο, νόμους και κανόνες αντί της ασυδοσίας), πρόσθεσε.

Ο Μασκ υποστήριξε επίσης και τις προτάσεις του AfD για τη μετανάστευση στο δημοσίευμα. Το κόμμα, παρόμοιο με την επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ, έχει υποστηρίξει τις απελάσεις από τη Γερμανία, ενώ τον Ιανουάριο πιάστηκε να συνομιλεί με νεοναζιστικές οργανώσεις για το ζήτημα των μαζικών απελάσεων ακόμα και ατόμων με άσυλο.

Ο επιχειρηματίας τεχνολογίας προέτρεψε επίσης τη Γερμανία να διαφοροποιηθεί όταν πρόκειται να βασιστεί σε πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας και της αύξησης της αποθήκευσης μπαταριών.

«Τα παραδοσιακά κόμματα έχουν αποτύχει στη Γερμανία. Οι πολιτικές τους έχουν οδηγήσει σε οικονομική στασιμότητα, κοινωνική αναταραχή και διάβρωση της εθνικής ταυτότητας», έγραψε ο Μασκ, σύμφωνα με τη μετάφραση.«Το AfD, αν και χαρακτηρίζεται ως ακροδεξιό, αντιπροσωπεύει έναν πολιτικό ρεαλισμό που βρίσκει απήχηση σε πολλούς Γερμανούς που αισθάνονται ότι οι ανησυχίες τους αγνοούνται από το κατεστημένο».

Σε αντίθεση με την παραιτηθείσα Εύα Μαρί Κόγκελ που παραιτήθηκε, οι κορυφαίοι συντάκτες της εφημερίδας, Γιαν Φίλιπ Μπούργκαρντ και Ουλφ Πόσαρντ, δήλωσαν στο Reuters ότι «η δημοκρατία και η δημοσιογραφία ευδοκιμούν με την ελευθερία της έκφρασης. Αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση πολωτικών θέσεων και τη δημοσιογραφική ταξινόμησή τους», προσθέτοντας ότι ο διάλογος γύρω από το δημοσίευμα του Μασκ ήταν «πολύ αποκαλυπτικός».

Κάτω από το γραπτό του Μασκ, ο Μπούργκαρντ συνέταξε μια απάντηση, λέγοντας ότι η «διάγνωση του μεγιστάνα της τεχνολογίας είναι σωστή, αλλά η θεραπευτική του προσέγγιση, ότι μόνο το AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία, είναι θανάσιμα λανθασμένη».

Οι εκλογές στη Γερμανία έχουν οριστεί για τις 23 Φεβρουαρίου μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του καγκελάριου Όλαφ Σολτς.Το AfD φέρεται να βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης.

