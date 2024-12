«Εμφύλιος» έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ και τους σκληρούς ακροδεξιούς του στρατοπέδου του Ντόναλντ Τραμπ, οπαδούς της γραμμής που αποκαλούν MAGA (Make America Great Again, Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά).

Αυτό που εξόργισε τους οπαδούς της γραμμής MAGA είναι η επιλογή του Μασκ να τοποθετήσει ως σύμβουλό της νεοσύστατης κυβέρνησης πάνω σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), τον επιχειρηματία Σρίραμ Κρισνάν από τη Silicon Valley.

Γιατί ξεσηκώθηκαν οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί του Τραμπ; Επειδή ο Κρισνάν κατάγεται από την Ινδία, κάτι που οι ίδιοι λένε ότι αντιτίθεται στις αρχές του προσφάτως εκλεγμένου Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Οι οπαδοί της γραμμής MAGA στράφηκαν και κατά του συνεργάτη του Μασκ και επιχειρηματία Βίβεκ Ραμασουάμι επειδή υπερασπίστηκε την επιλογή του.

Ανάμεσα σε αυτούς που εξοργίστηκαν με την επιλογή του Μασκ ήταν η ακροδεξιά Λάουρα Λούμερ και ο Ματ Γκετζ, πρώην μέλος του Κογκρέσου και υποψήφιος για το αξίωμα του γενικού εισαγγελέα χωρίς επιτυχία. Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν την επιλογή Κρισνάν ως «βαθιά ενοχλητική».

Η διαμάχη απειλεί να ανοίξει ένα χάσμα μεταξύ των υποστηρικτών του Τραμπ σχετικά με το μεταναστευτικό, ένα βασικό θέμα πάνω στο οποίο πάτησε για να φτάσει στην εκλογική του νίκη, σχολιάζει ο Guardian.

Η Λάουρα Λούμερ ήταν μια από τις υποστηρίκτριες του Τραμπ που θεωρείται ευρέως ότι ήταν από αυτούς που τον ώθησαν να υιοθετήσει και να αναπαράγει ψευδείς ειδήσεις σχετικά με μετανάστες από την Αϊτή που «τρώνε κατοικίδια».

Η συγκεκριμένη άσκησε κριτική στον Κρισνάν στα social media επειδή αυτός υποστήριξε την παράταση για τις βίζες και τις πράσινες κάρτες για εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Η Λούμερ υποστήριξε ότι αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ατζέντα του Τραμπ.

Τα σχόλιά της προκάλεσαν την αντίδραση του Έλον Μασκ, του δισεκατομμυριούχου που κατέχει την Space X και την Τesla, με τον ίδιο να κατάγεται από τη Νότια Αφρική.

«Υπάρχει μόνιμη έλλειψη μηχανικών με εξαιρετικό ταλέντο. Είναι ο θεμελιώδης περιοριστικός παράγοντας στη Silicon Valley», έγραψε ο Μασκ στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Σε επόμενη ανάρτησή του έγραψε: «Το θέμα είναι το εξής: θέλετε η Αμερική να ΝΙΚΑΕΙ ή θέλετε η Αμερική να ΧΑΝΕΙ. Αν αναγκάσετε το καλύτερο ταλέντο του κόσμου να παίξει για την άλλη πλευρά, η Αμερική θα ΧΑΣΕΙ. Τέλος της ιστορίας».

Τον Μασκ υποστήριξε, όπως προαναφέρθηκε, ο Ραμασουάμι. Δηλαδή ο συνεργάτης του στο νέο ανεπίσημο υπουργείο που θα δημιουργήσει ο Τραμπ, το «τμήμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» (Doge), το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τις περικοπές στις κυβερνητικές δαπάνες.

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ραμασουάμι – γιος μεταναστών από την Ινδία – υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ήταν καταδικασμένες να παρακμάσουν χωρίς ξένους εργάτες υψηλής εξειδίκευσης και υποστήριξε ότι η αμερικανική κουλτούρα είχε προσανατολιστεί προς τη «μετριότητα».

«Ο λόγος για τον οποίο οι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας συχνά προσλαμβάνουν μηχανικούς ξένης καταγωγής και πρώτης γενιάς αντί για ‘γηγενείς’ Αμερικανούς δεν οφείλεται σε έμφυτο έλλειμμα αμερικανικού IQ», έγραψε.

