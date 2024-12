Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Τετάρτη ότι ζήτησε από το υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ να συνεχίσει την εντατικοποίηση παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία, και καταδίκασε τις επιθέσεις που εξαπέλυσε την ίδια μέρα η Ρωσία εναντίον πόλεων της Ουκρανίας και κατά των ενεργειακών της υποδομών (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, ο Τζο Μπάιντεν).

«Ο σκοπός αυτής της εξοργιστικής επίθεσης ήταν να διακοπεί η πρόσβαση του ουκρανικού λαού σε θέρμανση και ηλεκτρισμό εν μέσω χειμώνα και να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του δικτύου της χώρας», επισήμανε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις με στόχο το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας και σ’ ορισμένες πόλεις με πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους και drones χθες, σύμφωνα με το Κίεβο.

The moment a ballistic missile struck the TPP-3 in Kharkiv this morning. pic.twitter.com/jH0XSnZLcm

