Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε τη νύχτα χθες Τετάρτη βομβαρδισμό στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ, στον ανατολικό Λίβανο, κατά «παραβίαση» της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός που τηρείται από τον ισραηλινό στρατό και το λιβανικό ένοπλο κίνημα Χεζμπολάχ, μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η εκεχειρία ανάμεσα στις δυο πλευρές τέθηκε σε ισχύ πριν σχεδόν έναν μήνα, την 27η Νοεμβρίου, έπειτα από δυο μήνες ανοικτού πολέμου με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, πάνω απ’ όλα τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Σε γενικές γραμμές τηρείται παρά την ανταλλαγή κατηγοριών για επανειλημμένες παραβιάσεις της.

The Israeli occupation has bombed Lebanon in Hazin Plain, west of Baalbek in the middle of the night, once again violating the ceasefire agreement in place. pic.twitter.com/NWwYBluqD4

