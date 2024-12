Έχουν περάσει είκοσι χρόνια από το φονικότερο τσουνάμι στην ιστορία.

Στις 26 Δεκεμβρίου 2004, ένας υποθαλάσσιος σεισμός μεγέθους 9,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, με επίκεντρο 240 χιλιόμετρα από τις ακτές του νησιού Σουμάτρα της Ινδονησίας.

Τις ώρες που ακολούθησαν, ένα τσουνάμι που προκλήθηκε από τον σεισμό διέσχισε τον Ινδικό ωκεανό με ταχύτητα 800 χιλιομέτρων την ώρα.

Έφερε καταστροφές σε 14 χώρες, εξαφανίζοντας ολόκληρες κοινότητες στη Νοτιοανατολική Ασία και επηρεάζοντας παράκτιες περιοχές μέχρι την Ανατολική Αφρική.

Ο τελικός απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε 227.898 άτομα, αν και κάποιοι μιλούν για πολύ περισσότερους.

Σειρήνες ήχησαν σήμερα στην Ινδονησία, καθώς επιζώντες και συγγενείς θυμάτων ξεκινούν εκδηλώσεις μνήμης για τους ανθρώπους που χάθηκαν.

Στην πόλη της Ινδονησίας, Μπάντα Άτσεχ, που ξεκίνησε πρώτη τη σειρά εκδηλώσεων στην Ασία, οι σειρήνες ήχησαν για 3 λεπτά, ακριβώς την ώρα που ο ισχυρός σεισμός, προκάλεσε το τσουνάμι.

3. The tsunami waves, reaching up to 100 feet in some areas.

Footage filmed in 2004 shows tourists running for their lives as powerful waves hit. pic.twitter.com/c3wzHOMvcx

— Evanverse (@evanverse7) December 25, 2024