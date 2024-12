Στο νοσοκομείο με πυρετό ο Μπιλ Κλίντον

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, 78 ετών, εισήχθη χθες Δευτέρα σε νοσοκομείο της Ουάσιγκτον με πυρετό, γνωστοποίησε ο υποδιευθυντής του γραφείου του μέσω X (στη φωτογραφία του Reuters/Gary Cameron, επάνω, ο Μπιλ Κλίντον στο πρώτο ταξίδι του με το προεδρικό αεροσκάφος την 11η Φεβρουαρίου 1993).

«Ο (σ.σ. πρώην) πρόεδρος Κλίντον εισήχθη στο νοσοκομείο του πανεπιστημίου Τζόρτζταουν το απόγευμα για εξετάσεις και παρακολούθηση, αφού παρουσίασε πυρετό. Το ηθικό του είναι υψηλό κι είναι βαθιά ευγνώμων για την εξαίρετη περίθαλψη που δέχεται», εξήγησε ο Ανχελ Ουρένια.

President Clinton was admitted to MedStar Georgetown University Hospital this afternoon for testing and observation after developing a fever. He remains in good spirits and deeply appreciates the excellent care he is receiving.

— Angel Ureña (@angelurena) December 23, 2024