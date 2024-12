Συνεχίζονται οι επιθέσεις κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον Μπένι Γκαντζ να παίρνει τη σκυτάλη από γονείς ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και να τον κατηγορεί ότι σαμποτάρει τη συμφωνία με τη Χαμάς.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ενότητας και από τα ηγετικά μέλη της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ δήλωσε στα ΜΜΕ ότι «ενώ οι διαπραγματευτές εργάζονται, για άλλη μια φορά ο Νετανιάχου τους σαμποτάρει».

Ο Γκαντζ είπε ότι «ζούμε σε ευαίσθητους καιρούς, η ζωή και ο θάνατος» εξαρτάται από τη ρητορική που χρησιμοποιείται.

