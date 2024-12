Νετανιάχου: Δεν δέχεται τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς στην εξουσία – Άφησε «παράθυρο» για μερική συμφωνία

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε στη Wall Street Journal για τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν θα προχωρήσει σε μια συνολική συμφωνία αν δεν έχει απομακρυνθεί η Χαμάς από την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακα. Ωστόσο, άφησε περιθώριο να υπάρξει μια μερική συμφωνία.

Τη συνέντευξη του Νετανιάχου στον Έλιοτ Κάουφμαν, που υπογράφει το editorial της WSJ, αναπαράγουν και τα ισραηλινά ΜΜΕ, όπως η Jerusalem Post και η Haaretz.

«Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε στην εξουσία στη Γάζα, 30 μίλια από το Τελ Αβίβ. Δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε ο Νετανιάχου εν μέσω εκκλήσεων από πολλούς να αποδεχτεί μια βιώσιμη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το δημοσίευμα της αμερικάνικης εφημερίδας σημειώνει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός οραματίζεται μόνο μια μερική τέτοια συμφωνία αν η παλαιστινιακή οργάνωση είναι ακόμη ενεργή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε στον Κάουφμαν ότι το Ισραήλ «κερδίζει πολλά» έναντι των αντιπάλων του με την αποδυνάμωση της Χαμάς και της Χεζμπολάχ και τη διάλυση του καθεστώτος Άσαντ της Συρίας.

Η ανάρτηση της WSJ για τη συνέντευξη Νετανιάχου στο Χ:

From @WSJopinion: The inside story of Israel’s victory: Benjamin Netanyahu details the key decision points in the war against Hamas, Hezbollah and Iran, in an interview with @ElliotKaufman6 https://t.co/fNxNgX99aS

— The Wall Street Journal (@WSJ) December 20, 2024