Ισραηλινή αντιπροσωπεία έφτασε σήμερα Σάββατο στο Κάιρο, πρωτεύουσα της Αιγύπτου, για να συμμετέχει σε συνομιλίες για τη Γάζα, σύμφωνα με την εφημερίδα του Κατάρ, Al-Araby Al-Jadeed.

Την είδηση αναμεταδίδει και η Haaretz. Η ισραηλινή αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με αξιωματούχους των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών για να συζητήσει λεπτομέρειες της συμφωνίας για τις οποίες υπάρχουν διαφωνίες.

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι ποιος θα ελέγχει τα σύνορα και το πέρασμα στη Ράφα, σύμφωνα πάντα με το καταριανό δημοσίευμα.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Negotiations in Cairo are getting both sides closer to a deal that might even lead to a ceasefire, but a number of issues will have to be resolved, the former secretary of the Israeli delegation for the Camp David negotiations Gidi Grinstein says. #Israel #Hamas pic.twitter.com/kXOHBo1MnZ

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 19, 2024