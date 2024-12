The Cure: Ανακοίνωσαν ένα νέο live άλμπουμ

Μετά τη θεαματική επιστροφή 16 χρόνια μετά με ένα νέο άλμπουμ, οι The Cure γίνονται ακόμη πιο παραγωγικοί.

Το θρυλικό συγκρότημα ανακοίνωσε ένα νέο live άλμπουμ. Το Songs Of A Live World Troxy London MMXXlV είναι το έβδομο κατά σειρά live άλμπουμ των The Cure και ηχογραφήθηκε σε συναυλία τους τον περασμένο μήνα στο χωρητικότητας 3100 ατόμων Troxy στο Ανατολικό Λονδίνο, μια εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για να γιορτάσουν το νέο τους άλμπουμ Songs Of A Lost World, και περιλαμβάνει ζωντανές εκτελέσεις των οκτώ τραγουδιών του άλμπουμ.

Πότε θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 13 Δεκεμβρίου και τα πνευματικά δικαιώματα των The Cure θα διατεθούν στο War Child, το φιλανθρωπικό ίδρυμα που εργάζεται για την υποστήριξη των παιδιών που ζουν με τις συνέπειες του πολέμου και των συγκρούσεων. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει σε διάφορες μορφές, όπως αυτόνομο CD, LP και κασέτα. Θα κυκλοφορήσει επίσης σε διπλό σετ με το στούντιο άλμπουμ, τυλιγμένο σε μια παραλλαγή του αρχικού artwork του άλμπουμ. Οι εκδόσεις βινυλίου και των δύο άλμπουμ θα αποσταλούν τον Φεβρουάριο του 2025.

Παράλληλα, το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει μονές και διπλές εκδόσεις βινυλίου «blood red moon» του Songs Of A Lost World. Το διπλό σετ περιλαμβάνει έναν δεύτερο δίσκο με ορχηστρικές εκδόσεις των κομματιών του στούντιο.

Το Songs Of A Lost World είναι ο πρώτος νέος στούντιο δίσκος των The Cure μετά το 4:13 Dream του 2008 και το πρώτο τους άλμπουμ που έκανε πάταγο στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Wish το 1992.

«Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό, πραγματικά συγκινητικό να βιώνουμε μια τόσο υπέροχη αντίδραση στην κυκλοφορία του νέου άλμπουμ των Cure», δήλωσε ο frontman Robert Smith. «Σε όλους όσους το αγόρασαν, το άκουσαν, το αγάπησαν, πίστεψαν σε εμάς όλα αυτά τα χρόνια – σας ευχαριστούμε!»

*Πηγή: Billboard