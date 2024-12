Η φεμινιστική ταινία «Her Story» είναι η απάντηση της Κίνας στην «Barbie»

Η πρόσφατη εισπρακτική επιτυχία της ταινίας Her Story, μιας κινεζικής κωμωδίας που φέρει την υπογραφή γυναίκας σκηνοθέτιδας ενώ το cast περιλαμβάνει γυναίκες πρωταγωνίστριες, οδήγησε τους σχολιαστές να χαρακτηρίσουν την ταινία «απάντηση της Κίνας στην Barbie».

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Shao Yihui, το «Her Story», περιστρέφεται γύρω από μια πρόσφατα άνεργη ανύπαντρη μητέρα ενός κοριτσιού και τη νεαρή γειτόνισσά τους, καθώς εξερευνούν τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους ως γυναίκες στη Σαγκάη.

Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, η ταινία έχει εισπράξει περισσότερα από 300 εκατ. γουάν (41 εκατ. δολάρια ΗΠΑ). Η Maoyan.com, μια κινεζική πλατφόρμα πρόβλεψης του box office, εκτιμά ότι θα μπορούσε να φτάσει τα 600 εκατ. γουάν, γεγονός που θα την καθιστούσε την πιο κερδοφόρα ταινία της χρονιάς στην Κίνα.

Προς το παρόν, αυτή τη θέση καταλαμβάνει το YOLO, μια άλλη κωμωδία με γυναίκες πρωταγωνίστριες και επίσης σκηνοθετημένη από γυναίκα.

Oι συζητήσεις για το φύλο

Η μεγάλη απήχηση αυτών των ταινιών αποκαλύπτει μια αυξανόμενη τάση στην Κίνα, όπου οι ταινίες που σκηνοθετούνται από γυναίκες και θέτουν στο επίκεντρο τις γυναικείες εμπειρίες, σημειώνουν εμπορική επιτυχία.

Η στροφή προς την κινηματογραφική εξιστόρηση των γυναικείων ιστοριών στον mainstream κινηματογράφο έχει αρχίσει να εκδηλώνεται στην Κίνα από την κυκλοφορία του 2021 της ταινίας «Hi, Mom», σε σκηνοθεσία της Κινέζας κωμικού Jia Ling, η οποία σκηνοθέτησε επίσης το YOLO.

Το «Hi, Mom» απέφερε περισσότερα από 540 εκατ. γουάν, ξεπερνώντας τα έσοδα από το box office των «Avengers: Endgame» στην Κίνα. Αυτό έκανε την Jia να θεωρείται η πιο επιτυχημένη γυναίκα σκηνοθέτιδα στον κόσμο εκείνη την εποχή – έναν τίτλο που τώρα κατέχει η Greta Gerwig.

«Αυτή η τάση είναι μέρος ενός παγκόσμιου κινήματος», δήλωσε η Zeng Hong, επίκουρη καθηγήτρια της Ακαδημίας Κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο Baptist του Χονγκ Κονγκ. «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επιτρέψει οι συζητήσεις για το φύλο να φτάσουν σε ένα ευρύ φάσμα του κοινού, γεγονός που συνδέει τον ακτιβισμό με την καταναλωτική συμπεριφορά».

Οι εμπειρίες και τα πασχαλινά αυγά

Στο Xiaohongshu, μια κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που μοιάζει με το Instagram, υπάρχουν περισσότερες από 13 εκατ. αναρτήσεις που περιέχουν τις λέξεις-κλειδιά «Her Story Easter egg». Τα πασχαλινά αυγά στα οποία αναφέρονται οι θαυμαστές είναι φεμινιστικές αναφορές διάσπαρτες σε όλη την ταινία. Οι πρωταγωνιστές κάνουν cosplay ως φεμινιστικά είδωλα, όπως η Αμερικανίδα νομικός Ruth Bader Ginsburg και η Μεξικανή ζωγράφος Frida Kahlo, ενώ έχουν αναφορές στην Γιαπωνέζα φεμινίστρια και κοινωνιολόγο Chizuko Ueno και την Αμερικανίδα ακτιβίστρια Gloria Steinem.

«Είχα ένα παρόμοιο συναίσθημα βλέποντάς την, όπως όταν έβλεπα την Barbie», δήλωσε η Luo Xinran, μια 32χρονη γυναίκα στην επαρχία Zhejiang. Οι απλές και προσιτές αναπαραστάσεις της φεμινιστικής ιδεολογίας ήταν ιδιαίτερα αναζωογονητικές, είπε, καθώς απουσίαζαν μέχρι τώρα από τον κινεζικό κινηματογράφο.

«Στην Κίνα, οι εμπειρίες και οι απόψεις των γυναικών περιθωριοποιούνται σταθερά στις κυρίαρχες αφηγήσεις και απορρίπτονται από τους άνδρες στις δημοφιλείς συζητήσεις για τα ζητήματα φύλου», δήλωσε η Altman Peng, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Warwick.

«Αυτές οι ταινίες συχνά πυροδοτούν συζητήσεις σχετικά με την ανισότητα των φύλων ή, τουλάχιστον, εστιάζουν στις καθημερινές εμπειρίες των γυναικών».

Οι γυναίκες ως αγοραστική δύναμη

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η άνοδος της αγοραστικής δύναμης των Κινέζων γυναικών, ή η λεγόμενη «οικονομία της γυναίκας», είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες πίσω από την πρωτοφανή επιτυχία των πρόσφατων ταινιών με γυναίκες πρωταγωνίστριες.

«Το γυναικείο κοινό έχει γίνει μια ποιοτική δημογραφική ομάδα στην οποία η κινεζική κινηματογραφική βιομηχανία προσπαθεί τώρα να ανταποκριθεί», δήλωσε η Zhu Ying, συγγραφέας του βιβλίου Hollywood in China: behind the scenes of the world’s largest movie market.

«Αυτό οδηγεί σε περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες σκηνοθέτιδες σε μια παραδοσιακά ανδροκρατούμενη βιομηχανία … η αναγνώριση της γυναικείας αγοραστικής δύναμης δίνει στις γυναίκες περισσότερες ευκαιρίες για να μιλήσουν για για τις ιστορίες τους, γεγονός που θα έχει μακροχρόνιο αντίκτυπο στην κινεζική κινηματογραφική βιομηχανία».

Η απήχηση του «Her Story» ήταν επίσης εμφανής στην παγκόσμια κινεζική κοινότητα της διασποράς, με sold out προβολές στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

*Με πληροφορίες από: Guardian | Minyue Ding