Η αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση World Central Kitchen (WCK) ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου 20 Νοεμβρίου ότι αναστέλλει τις δραστηριότητές της στη Γάζα.

Η ανακοίνωσή ακολούθησε ένα θανατηφόρο ισραηλινό πλήγμα σε ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν εργαζόμενοι της ΜΚΟ.

«Είμαστε συντετριμμένοι μαθαίνοντας ότι ένα όχημα που μετέφερε συναδέλφους από την World Central Kitchen χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα», τόνισε η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ο αριθμός των εργαζομένων που τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν καθώς προς το παρόν υπάρχουν «ελλιπείς πληροφορίες» σχετικά με το τι συνέβη.

«Προς το παρόν, έχουμε ελλιπείς πληροφορίες και ζητάμε επειγόντως περισσότερες λεπτομέρειες.

Η World Central Kitchen δεν γνώριζε ότι οποιοδήποτε άτομο στο όχημα είχε φερόμενες σχέσεις με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η World Central Kitchen διακόπτει τις δραστηριότητές της στη Γάζα αυτή τη στιγμή.

Οι καρδιές μας είναι με τους συναδέλφους μας και τις οικογένειές τους σε αυτή την απερίγραπτη συγκυρία.»

We are heartbroken to share that a vehicle carrying World Central Kitchen colleagues was hit by an Israeli airstrike in Gaza.

At this time, we are working with incomplete information and are urgently seeking more details.

World Central Kitchen had no knowledge that any… pic.twitter.com/7fPLZ8z9Vy

— World Central Kitchen (@WCKitchen) November 30, 2024