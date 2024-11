Ουκρανική επίθεση με drones - Βίντεο με πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Στοιχεία της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν ή κατέρριψαν 30 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στη νότια περιφέρεια Ροστόφ τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Παρασκευή, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ μέσω Telegram (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

🚨 #BREAKING : Ukrainian attack using drones on refineries in the Rostov region of Russia. pic.twitter.com/ymqa3WPFuQ

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε πως ορισμένα σπίτια σε δυο χωριά υπέστησαν ζημιές, διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, δείχνουν ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Καμένσκ-Σαχτίνσκι, όπως αναφέρουν, το οποίο προφανώς ήταν ο στόχος της επίθεσης.

Αργά χθες το βράδυ, ξέσπασε πυρκαγιά σε κέντρο υγείας του Κιέβου ύστερα από επιδρομή ρωσικών drones, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, o Σερχίι Ποπκό αναφέρει ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε κέντρο υγείας στη συνοικία Ντιπρόβσκι, συμπληρώνοντας ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

The oil depot in russia’s Rostov region is blazing hot—probably burning with embarrassment over the ruble’s plummeting value. pic.twitter.com/mFUr7WzqwH

— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 29, 2024