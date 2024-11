«Πρώτα η Αμερική»: Τι προτείνει ο απεσταλμένος του Τραμπ για το τέλος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει τον απόστρατο αμερικανό Κιθ Κέλογκ ως απεσταλμένο των ΗΠΑ στην Ουκρανία και τη Ρωσία προκάλεσε νέο ενδιαφέρον με ένα πολιτικό έγγραφο το οποίο συνυπέγραψε.

Ο Τραμπ φέρεται να έχει ανταποκριθεί θετικά στο σχέδιο « America First, Russia & Ukraine» το οποίο του παρουσιάστηκε τον Απρίλιο και συντάχθηκε από τον Κέλογκ και τον πρώην αναλυτή της CIA Φρεντ Φλίτζ, σύμφωνα με τον Guardian.

Ουσιαστικά πρόκειται για μία τοποθέτηση υπέρ της διπλωματικής επίλυσης τη σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει πως στο εξής το συμφέρον της Αμερική θα είναι προτεραιότητα.

Το έγγραφο προτείνει τη διακοπή περαιτέρω αμερικανικών παραδόσεων όπλων στο Κίεβο, εάν αυτό δεν ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Μόσχα

Ταυτόχρονα προειδοποιεί τη Μόσχα ότι, εάν αρνηθεί να διαπραγματευτεί, η αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία θα αυξηθεί.

At the America First Policy Institute, General Kellogg co-authored a report in April arguing the US should seek an end to Russia’s war against Ukraine.

“What we should not continue to do is to send arms to a stalemate that Ukraine will eventually find difficult to win.” pic.twitter.com/4h36utP0Az

— annmarie hordern (@annmarie) November 27, 2024