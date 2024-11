Το εντυπωσιακό βίντεο της Μονακό για τον Σπανούλη – «Μεγάλη πρόκληση, έχω μιλήσει ήδη με τον Μάικ Τζέιμς» (vid)

Εποχή Βασίλη Σπανούλη ξεκίνησε και επίσημα στη Μονακό. Ο τεχνικός της Εθνικής μας ομάδας έφτασε στο Πριγκιπάτο και αναμένεται να πιάσει αμέσως δουλειά, καθώς η Μονακό θα αντιμετωπίζει την Παρασκευή (29/11) τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Το απόγευμα της Τετάρτης (27/11) οι Μονεγάσκοι δημοσίευσαν ένα εντυπωσιακό δίλεπτο video με την κινηματογραφική άφιξη του Kill Bill, στο οποίο φτάνει στην πόλη με ελικόπτερο σαν πρωταγωνιστής μεγάλων ταινιών.

Ο ίδιος δήλωσε χαρούμενος μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μονακό. Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στο υψηλό κίνητρο που έχει και είπε πως είναι αποφασισμένος να δικαιώσει την ομάδα για την επιλογή της. Παράλληλα αναφέρθηκε στην πρεμιέρα του την Παρασκευή με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, αλλά και τη σχέση του με τον Μάικ Τζέιμς και τον Νικ Καλάθη.

Για την απόφαση να πάει στη Μονακό: «Είναι χαρά και τιμή για μένα να είμαι εδώ. Ξέρω ότι την τελευταία τριετία η Μονακό έκανε τεράστια βήματα στην Ευρωλίγκα. Το βλέπω σαν μεγάλη πρόκληση και κίνητρο για μένα και τους παίκτες, για όλον τον οργανισμό, να δουλέψουμε σκληρά και να δείξουμε στο γήπεδο τι μπορούμε να κάνουμε. Μου έλειψε η Ευρωλίγκα. Είτε ως παίκτης, είτε ως προπονητής, για μένα είναι το ίδιο, να ακούω τον ύμνο και να αντιμετωπίζω τους καλύτερους. Είναι κάτι πολύ όμορφο, σε αυτό το σπορ τα πάντα είναι ο ανταγωνισμός. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά να αντιμετωπίζουμε τους καλύτερους και να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες».

