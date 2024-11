Λεμπρόν, όχι ΛεΜπρόν: Αυτή είναι η τρανς που καθιέρωσε την λέξη της χρονιάς στο TikTok

To μότο «very demure, very mindful» που σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει «πολύ προσεκτικά, πολύ συνετά» κατέκλυσε τα social media τον Αύγουστο του 2014 και πέταξε έξω από το ρινγκ των τάσεων του καλοκαιριού το «brat summer» της Charli XCX.

Πίσω από τη φράση που έγινε viral trend στο TikTok και ανέδειξε την λέξη της χρονιάς του 2024 για το Dictionary.com είναι μια άγνωστη μέχρι το τέλος του καλοκαιριού Πορτορικανή τρανς δημιουργός.

Η λέξη «demure» σημείωσε 1200% αύξηση στη χρήση της μόνο στα social media, μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου και στην κορύφωση του trend αναζητήθηκε 200 φορές περισσότερες σε σχέση με τις αναζητήσεις στην ιστοσελίδα πριν τον Αύγουστο.

Η Τζουλς Λεμπρόν πλέον έχει αυτοπεποίθηση και ίσως μπορέσει να εξαργυρώσει τους καρπούς της «demure» φήμη της ολοκληρώνοντας την φυλομετάβαση της και βοηθώντας οικονομικά την οικογένεια της.

Το σύνθημα ξεκίνησε περισσότερο ως διακωμώδηση των στερεοτύπων για τη θηλυκότητα αλλά μετά την ανάρτηση της Τζουλς Λεμπρόν είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του.

Οι celebrities αναπαρήγαγαν το «very demure, very mindful» και η δημιουργός πίσω από το αυγουστιάτικο viral trend είδε τη ζωή της να αλλάζει σε μια ανάρτηση ως κομμάτι πλέον και η ίδια του celebrity pack.

Είναι Λεμπρόν, όχι ΛεΜπρόν

H Τζουλς Λεμπρόν -δεν έχει σχέση με τον σταρ του NBA, ΛεΜπρόν- eίναι makeup artist και influencer με έδρα το Σικάγο και μετράει 2.3 εκατ. followers στο TikTok.

Η Τζουλς Λεμπρόν ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της στα social media για να μοιραστεί τις εμπειρίες της ως «plus size τρανς γυναίκα».

Αν και η Λεμπρόν δημιουργεί σε μεγάλο βαθμό περιεχόμενο κεφαλαιοποιώντας τη λέξη που καθιέρωσεκαι έγινε κομμάτι της ποπ κουλτούρας σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της στο TikTok που δημοσίευσε πριν την επέλαση του VDVM ήταν κάτω από τη θεματική των How Tos με την Get Ready With Me (GRWM) σειρά από αναρτήσεις να είναι μαθήματα μακιγιάζ.

Πώς η Τζουλς Λεμπρόν έκανε το demure σύνθημα

Η ανάρτηση της στο TikTok έγινε στις 2 Αυγούστου, συγκεντρώνοντας 54.5 εκατομμύρια προβολές μέχρι σήμερα.

Στο video, η δημιουργός εξηγεί στους followers της «πώς να είναι ταπεινή στη δουλειά», αναλύοντας την εμφάνισή της για την ημέρα και πώς είναι «πολύ προσεκτική» γι’ αυτό.

«Βλέπεις πώς έρχομαι στη δουλειά; Πολύ ταπεινή», λέει. «Κάνω το μακιγιάζ μου, στρώνω την περούκα μου, κάνω μια μικρή πλεξούδα. Σιδερώνω τα μαλλιά μου… Ας μην ξεχνάμε να είμαστε σεμνές ντίβες» καταλήγει.

Από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο video η Τζουλς Λεμπρόν έχει ανεβάσει διάφορα άλλα TikToks που αναφέρονται στην σεμνότητα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται «πώς να επιβιβαστείς στο αεροπλάνο σεμνά και σεβάσμια, «πώς να κάνεις το μακιγιάζ σου με λιτό τρόπο για μια οικογενειακή βραδιά» και «πώς να είσαι ταπεινός στο Βέγκας».

Σε ανάρτηση της η Τζένιφερ Λόπεζ επέλεξε την τάση Demure σε video που δείχνει πώς πίνει κοκτέιλ:

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Σε άλλη ο Πεν Μπάντζλι αγκάλιασε την τάση την τελευταία ημέρα γυρισμάτων της σειράς του στο Netflix, You:

View this post on Instagram A post shared by Netflix US (@netflix)

Demure εναντίον brat

Η φράση «very demure, very mindful» προκάλεσε φρενίτιδα και το «demure» έγινε trend όλο τον Αύγουστο – στον αντίποδα του «brat summer» του Ιουλίου.

Oι δύο λέξεις/φράσεις έγιναν και οι αναδυόμενες φυλές με τους χρήστες να επιλέγουν είτε να είναι συνετοί ως demure, είτε να μην δίνουν σημασία σε κανέναν ως brat.

Η απροσδόκητη σύγκρουση των λέξεων-τάσεων έδωσε έμπνευση σε άπειρες αναρτήσεις.

Ανάμεσα σε αυτές μάθαμε ότι η Μουλάν είναι πολύ demure

O Bιβάλντι είναι brat

@southbank.centre Did you know Vivaldi actually invented Brat summer? 🍏 ✨ Pick your team with BRAT vs. DEMURE: Classical Edition Whether you’re a 365 party girl or feeling very cutesy, very mindful, there’s a classical symphony to match your mood! Let us know which side is matching your vibe coming into the new season 👇 ♬ original sound – Southbank Centre

Kαι το cast του Emily In Paris είναι και τα δύο

H Tζουλς Λεμπρόν ξαφνικά βρέθηκε να είναι στον αντίποδα της Charli XCX, αλλά και οι δύο είναι κερδισμένες.

Τόσο το brat όσο και το demure, έγιναν σύνθημα, κομμάτι του λεξιλογίου του 2024, τάσεις και βέβαια λέξεις της χρονιάς.

Kάλεσμα σε μια demure ζωή

Σε ένα TikTok που κοινοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου, η Λεμπρόν, η οποία προσδιορίζεται ως τρανς, ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της να «κάνουν video» επειδή «το TikTok της άλλαξε τη ζωή».

«Ίσως θα έπρεπε να κάνεις και εσύ ένα video… Επειδή μια μέρα ήμουν ταμίας και στο διάλειμμα μου έκανα video και σήμερα πετάω σε όλη τη χώρα για να παρουσιάσω εκδηλώσεις» είπε.

Σε ένα άλλο clip στο TikTok που δημοσιεύτηκε στις 16 Αυγούστου, η δημιουργός μοιράστηκε την ευγνωμοσύνη της σε ένα συγκινητικό βίντεο.

«Όλοι με ρωτούν πώς νιώθω για αυτό που συμβαίνει και είμαι τόσο συγκλονισμένη», είπε η Λεμπρόν. «Ζω το γ#μημ3νο όνειρο, bitch!» πρόσθεσε.

Ένα καθόλου ταπεινό νομικό δράμα

Ωστόσο το όνειρο της είχε και νομικά μπλεξίματα.

O Tζέφερσον Α. Μπέιτς κατέθεσε αίτημα για εμπορικό σήμα της φράσης που καθιέρωσε η Τζουλς Λεμπρόν στις 20 Αυγούστου.

Την είδηση έφερε στη δημοσιότητα το PEOPLE και σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν στην Ουάσιγκτον η Λεμπρόν δεν κατονομάζεται πουθενά.

Σε ανάρτηση της που πλέον έχει διαγραφεί η Τζουλς Λεμπρόν μίλησε για καταστροφή και μιλώντας με δάκρυα είπε ότι είναι πραγματικά αναστατωμένη. «Επένδυσα τόσο πολύ χρόνο και χρήματα σε αυτό, νιώθω ότι το έκανα λάθος» είπε.

«Νιώθω ότι δεν προσπάθησα αρκετά», συνέχισε. «Ήθελα να κάνω τόσα πολλά για την οικογένειά μου, να εξασφαλίσω τη μετάβασή μου και τώρα νιώθω σαν να έχασα την μπάλα».

Οι θαυμαστές της Λεμπρόν υποστήριξαν την δημιουργό περιεχομένου ενώ κάποιοι χρήστες με γνώσεις επάνω στην νομική κατοχύρωση μιας έκφρασης τις έδωσαν συμβουλές τους για το πώς μπορεί να παλέψει πίσω.

«Γεια! Publicist εδώ. Τα εμπορικά σήματα χορηγούνται συχνά με την ‘πρώτη χρήση’ και όχι με την ‘πρώτη κατάθεση αιτήματος’. Η Τζουλς μπορεί να αμφισβητήσει το αίτημα και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ, και ελπίζω ότι ένας δικηγόρος θα αναλάβει αυτή την υπόθεση δωρεάν» έγραψε η Tενίλ Κλάρκ στο X.

H Tζουλς Λεμπρόν μοιάζει να έχει κερδίσει την μάχη με σειρά από εμπορικές συμφωνίες που είναι όλες very demure, very mindful.