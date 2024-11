Έβαλε κρύο; Τέλεια!

Το Φθινόπωρο αυτό το μήνα κατεβάζει αυλαία και εμείς τα χειμερινά μας. Το τέλειο σκηνικό όταν κρυώνει ο καιρός είναι το χουχούλιασμα στον καναπέ με κουβερτάκι, ζεστά πόσιμα με διάφορα φαγώσιμα, και ταινίες μέχρι να σβήσει το φεγγάρι. Οπότε και αυτόν τον μήνα καλοί μου φίλοι, έχουμε να απολαύσουμε ταινίες όλων των ειδών, για όλες τις ώρες και για όλα τα γούστα. Παρακάτω ακολουθεί επιστημονική φαντασία, ψυχολογικό θρίλερ και δύο μοναδικά ντοκιμαντέρ που δεν τα χάνεις.

Deadpool & Wolverine

Όλοι οι φανς του σύμπαντος της Marvel, και γενικότερα όλων εξ ημών που αγαπάμε τους υπερήρωες, κάθε φορά που βγαίνει μία ταινία απλά δεν τη χάνουμε. Αυτό ενισχύεται όταν τα στούντιο για να μας κολλήσουν ακόμα περισσότερο, μας κάνουν για παράδειγμα τα λεγόμενα crossover MCU, όπου ξαφνικά δύο ήρωες από διαφορετικές ιστορίες συναντιούνται.

Κάπως έτσι λοιπόν ο Deadpool (Ryan Reynolds) θα βρει και θα βάλει στη δράση τον Wolverine (Hugh Jackman) προς μεγάλη μας χαρά. Και αυτό γιατί όταν είδαμε όλοι στο Logan (2017), το θάνατο του Wolverine, μία στεναχώρια την πήραμε γιατί ήταν ένας από τους πολύ αγαπημένους χαρακτήρες των XMEN.

Βέβαια, έχει ενδιαφέρον να θυμίσουμε η πρώτη εμφάνιση του Τζέιμς Χάουλετ (γνωστός με το όνομα Λόγκαν aka Wolverine) έγινε ακριβώς πριν από μισό αιώνα, όταν και εμφανίστηκε στο περιοδικό The Incredible Hulk με εξώφυλλο «The Incredible Hulk and now… the Wolverine!»: το τεύχος #181 τότε έγραφε Νοέμβριος 1974.

Η τρίτη ταινία του Deadpool, με τη δυναμική παρουσία ως είθισται του Wolverine έχει όλα τα στοιχεία μίας επιτυχημένης ταινίας υπερ-ηρώων: έχει ταξίδια στο χρόνο και στο πολυσύμπαν, έχει σούπερ κακούς όπως η Cassandra Nova, έχει γνωστούς χαρακτήρες που έχουμε αγαπήσει από το σύμπαν της Marvel όπως η Negasonic Teenage Warhead, η Yukio και ο Colossus, έχει λένε μέχρι και την Elektra (Jennifer Garner).

Το ζήτημα όμως είναι ότι ο «χαριτωμένος» Γουέιντ Γουίλσον θα ξαναφορέσει τη στολή του Deadpool γιατί το καθήκον τον καλεί και σε αυτό θα χρειαστεί τον πολλά βαρύ Wolverine. Πώς γίνεται αυτό; Και όμως γίνεται στο πολυσύμπαν με μπόλικη δράση, χάος, χιούμορ και πολλά σύμπαντα.

Διαθέσιμο από 12/11

Godzilla x Kong The new Empire

Τι μπορεί να συμβεί όταν ένα ισχυρό kaiju έχει προθέσεις να αποδεκατίσει τα πάντα και ακούει στο όνομα Skar King; Να ενώσει τους once upon a time εχθρούς Γκοτζίλα και Κονγκ προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η νέα και επικίνδυνη απειλή.

Η επόμενη μεγάλη δόση στο MonsterVerse, μετά τα γεγονότα του «Godzilla vs. Kong» του 2021 έρχεται με το «Godzilla x Kong: The New Empire». Στην ταινία αυτή θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για την προέλευσή τους, εμβαθύνοντας στη σχέση τους με άλλους Τιτάνες.

Οι λάτρεις των τεράτων θα απολαύσουν μάχες και θα ανακαλύψουν περαιτέρω τη Hollow Earth, τη μυστηριώδη αυτή κοίλη γη που εισήχθη στην προηγούμενη ταινία. Εκεί, ο Κονγκ ανακαλύπτει ένα μυστικό αχαρτογράφητο βασίλειο, στο οποίο θα βρει μια επιζούσα φυλή του είδους του, γεγονός που θα παίξει βασικό ρόλο στο ταξίδι του.

Η ταινία περιγράφει παράλληλα και την ανθρώπινη ιστορία, με χαρακτήρες που επιστρέφουν όπως η Δρ. Ilene Andrews (Rebecca Hall), η Jia (Kaylee Hottle) και ο Bernie Hayes (Brian Tyree Henry), με νέα μέλη του καστ όπως ο Dan Stevens, που υποδύεται έναν κτηνίατρο που ονομάζεται Trapper, η Fala Chen και ο Alex Ferns.

Όλα αυτά στο GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE, την τεράστια εισπρακτική επιτυχία της Warner Bros

Music by John Williams

Πώς ένας πιανίστας της τζαζ φτάνει να παίρνει 5 Όσκαρ, ντύνοντας μουσικά μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου; Αυτή την ιστορία που μοιάζει πραγματικά να έχει βγει από ταινία, θα απολαύσουμε στο ντοκιμαντέρ «Music by John Williams», από την σκηνοθετική ματιά του Laurent Bouzereau.

Η βαθιά επίδραση του Αμερικανού συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας και πιανίστα John Williams στη μουσική του κινηματογράφου αποτυπώνεται στις περιγραφές μεγάλων του χώρου, όπως οι σπουδαίοι σκηνοθέτες Steven Spielberg, George Lucas, Chris Columbus και Ron Howard αλλά και αγαπημένων καλλιτεχνών όπως ο Chris Martin (Coldplay) και ο οσκαρικός ηθοποιός Ke Huy Quan.

Πόσο διαφορετικές θα ήταν οι ταινίες Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park και Harry Potter χωρίς τη μουσική; Τα εμβληματικά soundtrack αυτών των ταινιών έχουν γράψει στο συλλογικό συνειδητό και κάθε φορά που ακούμε κάτι από αυτά, ταξιδεύουμε σε εικόνες και ιστορίες που έχουμε αγαπήσει.

Το μοναδικό αυτό ντοκιμαντέρ, ιδανικό για μουσικόφιλους και όχι μόνο, άνοιξε το φετινό Φεστιβάλ AFI και είναι διαθέσιμο τώρα στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.

Money Electric The Bitcoin Mystery

Συνεχίζοντας στον απίθανο κόσμο των ντοκιμαντέρ, αλλάζουμε κατηγορία και πάμε Business Τech-mystery ή Τrade Τech-demon. Εκεί θα συναντήσουμε έναν από τους μεγαλύτερους οικονομοτεχνολογικούς γρίφους της εποχής, που είναι τα Bitcoin. Το Money Electric: The Bitcoin Mystery (2024) του Cullen Hoback επιχειρεί να μπει στα άδυτα του Bitcoin, όπως και να ρίξει φως στη μυστηριώδη ταυτότητα του δημιουργού του, Satoshi Nakamoto. Αν και έχουν περάσει 16 χρόνια από την πρώτη του εμφάνιση -όπου αρχικά θεωρήθηκε πυροτέχνημα- έδειξε σε όλους τους δύσπιστους ότι όχι μόνο ήρθε για να μείνει αλλά για να ταράξει τα νερά ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος που πίστευε μέχρι τότε ότι είναι ακλόνητο. Το σίγουρο είναι ότι πολλοί από εμάς μετανιώνουμε τότε που δεν πήραμε μερικά, έτσι για το ιστορικό φαν του πράγματος, ως το πρώτο «κρυπτονόμισμα» και πλέον τα κοιτάμε με απορία. Πού μπορεί να φτάσει αυτή η φάση; Είναι η αρχή του τέλους του χρήματος; Τι μπορεί να σημαίνει για το μέλλον των παγκόσμιων οικονομιών; Ποιος είναι πραγματικά ο Nakamoto;

Αυτά και πολλά ακόμα ερευνά η ταινία, με συνεντεύξεις ανθρώπων που είναι μέσα στον μυστηριώδη αυτό κόσμο των κρυπτονομισμάτων, όπως οι Roger Ver, Peter Todd και Adam Back.

Σασπένς, χιούμορ και ένα παζλ που ψάχνει πολύ καλούς παίκτες για να λυθεί.

Trap

Κλείνοντας τις προτάσεις αυτού του μήνα, θα επιλέξουμε ένα ψυχολογικό θρίλερ για να ανέβει ακόμα περισσότερο η ένταση. Κάντε εικόνα: συναυλία, πολύς κόσμος, κατά συρροή δολοφόνος, αστυνομία παντού. Και; Βασικά ο επικίνδυνος κατά συρροή δολοφόνος ονόματι Κούπερ (Josh Hartnett) πηγαίνει την κόρη του Ράιλι (Ariel Donoghue) που είναι γκρούπι της (φανταστικής) ποπ σταρ, Λαίδη Ράβεν (Saleka Shyamalan). Έγινε ήδη καλύτερο.

Οπότε μένει να δούμε πως ο Κούπερ που κρύβεται σε… κοινή θέα θα αποφύγει τους αστυνομικούς που έχουν περικυκλώσει το στάδιο και την ίδια στιγμή θα καταφέρνει να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τις αρχές. Ένας φαινομενικά νορμάλ πατέρας που στην πραγματικότητα είναι ένας ψυχρός δολοφόνος.

Το σασπένς και οι ανατροπές είναι κάτι που γνωρίζει καλά ο Shyamalan και που έχουμε ζήσει στο «The Sixth Sense» και το «Split», οπότε μπορούμε πάλι να περιμένουμε μια αντίστοιχη έντονη ψυχολογική εμπειρία.

H ΠΑΓΙΔΑ σε σενάριο και σκηνοθεσία του M. Night Shyamalan, με μια μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στην Αμερική, υπόσχεται την περιπέτεια του φθινοπώρου!

