Ο Έλον Μασκ και η SpaceX εκτόξευσαν τον γιγαντιαίο πύραυλο Starship στο Διάστημα από το Τέξας την Τρίτη, προωθώντας τις δυνατότητες διαστημικών πτήσεων του σκάφους, αλλά απέτυχαν να επαναφέρουν τον ενισχυτή (booster) στη Γη, ενώ ο εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρακολουθούσε από τις εγκαταστάσεις πυραύλων της εταιρείας.

Το σύστημα πυραύλων, ύψους περίπου 122 μέτρων, που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει αστροναύτες στη Σελήνη και πληρώματα στον Άρη, απογειώθηκε στις 4 μ.μ. τοπική ώρα από την εκτεταμένη τοποθεσία ανάπτυξης πυραύλων της SpaceX στο Boca Chica του Τέξας.

Το πρώτο μέρος του πυραύλου, ύψους 71 μέτρων, ο ενισχυτής Super Heavy, αποσπάστηκε από το δεύτερο μέρος, το Starship, σε ύψος περίπου 62 χλμ., στέλνοντας το σκάφος στο Διάστημα.

Το Super Heavy κατέληξε απροσδόκητα στον Κόλπο του Μεξικού, αντί να επιστρέψει στη στεριά, όπου αναμενόταν να προσγειωθεί σε μεγάλους μηχανικούς βραχίονες που βρίσκονταν στον πύργο εκτόξευσης. Η αλλαγή πορείας, τελευταία στιγμή, προς το νερό υποδηλώνει ότι κάτι δεν πήγε καλά.

Μια ζωντανή μετάδοση, ανεξάρτητη από αυτή της SpaceX και φιλοξενούμενη από τον διαστημικό μπλόγκερ Everyday Astronaut, έδειξε τον ενισχυτή Super Heavy να εκρήγνυται σε μια τεράστια πύρινη μπάλα στον ορίζοντα του Κόλπου μετά την πτώση του στο νερό.

Το Starship είχε επιδείξει για πρώτη φορά τον καινοτόμο τρόπο προσγείωσης (catch-landing) τον προηγούμενο μήνα, πετυχαίνοντας ένα σημαντικό ορόσημο στον επαναχρησιμοποιούμενο σχεδιασμό του.

Η προσγείωση με σύλληψη της Τρίτης επρόκειτο να είναι «ταχύτερη/δυσκολότερη», όπως είχε γράψει ο Έλον Μασκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την εκτόξευση.

Μετά τη δοκιμή του Starship στις 14 Οκτωβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε ενδιαφέρον, εστιάζοντας στη νέα τεχνική προσγείωσης του ενισχυτή. «Είδατε πώς προσγειώθηκε αυτό το πράγμα σήμερα;» είπε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης εκείνη την ημέρα.

Το υπόλοιπο της αποστολής φάνηκε επιτυχές.

Στο Διάστημα, το Starship πραγματοποίησε μία περιστροφή γύρω από τη Γη και κατέληξε σε πτώση κατά τη διάρκεια της ημέρας στον Ινδικό Ωκεανό, περίπου μία ώρα αργότερα.

Άναψε ξανά έναν από τους κινητήρες του στο διάστημα για πρώτη φορά, μια πρώιμη δοκιμή της ικανότητάς του για ελιγμούς στο διάστημα, κάτι που η SpaceX είχε προσπαθήσει αλλά δεν είχε καταφέρει σε προηγούμενες πτήσεις.

Ο επικεφαλής της NASA, Μπιλ Νέλσον, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του όταν ο Τραμπ αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο, συνεχάρη τη SpaceX με μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) και δήλωσε ότι η επανεκκίνηση του κινητήρα στο Διάστημα από το Starship αποτελεί «σημαντική πρόοδο προς την τροχιακή πτήση».

