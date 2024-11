Η Τζένιφερ Λόπεζ επιστρέφει στη σκηνή πιο καυτή από ποτέ

Η τραγουδίστρια, ηθοποιός και παραγωγός, Τζένιφερ Λόπεζ, ήταν μεταξύ των σταρ που κατέκτησαν την πασαρέλα στην εκδήλωση 1001 Seasons of Elie Saab στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας στις 13 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης για την 45η επέτειο, η τραγουδίστρια του «Can’t Get Enough» εξέπληξε τους θαυμαστές της με μια σχεδόν οκτάλεπτη περφόρμανς που ξεκίνησε με το τραγούδι «I Will Survive».

Το πρόγραμμα της Λόπεζ περιελάμβανε επίσης τις κλασικές επιτυχίες της, «On the Floor», «Let’s Get Loud» και «Waiting for Tonight».

Τα sexy σύνολα της Τζένιφερ Λόπεζ

Η γκάμα των συνόλων που επέλεξε η Λόπεζ για την εμφάνισή της στο φαντασμαγορικό σόου αποτελούνταν από μια κάπα με κρόσσια, η οποία αντικαταστάθηκε με μια γούνα στα μέσα της εμφάνισης, την οποίο όμως η τραγουδίστρια ξεφορτώθηκε, λίγο πριν αποκαλυφθεί το λαμπερό, βαθύ, bodysuit που φορούσε από μέσα.

Κατά τη διάρκεια της περφόρμανς φόρεσε μια διάφανη μαύρη κάπα με πούπουλα και ένα ασορτί καπέλο, το οποίο έβγαλε με δραματικό τρόπο.

Και το καλύτερο: έκανε τη χορογραφία της φορώντας ένα ζευγάρι silver ψηλοτάκουνες μπότες.

Η μεγάλη επιστροφή

Η Λόπεζ φωτογραφήθηκε στην εκδήλωση με ένα τολμηρό φόρεμα με παγιέτες σε πετρόλ χρώμα, με ντεκολτέ που άγγιζε τον αφαλό και βαθύ σκίσιμο χαμηλά στη μέση.

Πόζαρε μαζί με την Καμίλα Καμπέγιο και τη Σελέν Ντιόν, οι οποίες έδωσαν συναυλία στο σόου, και τη Χάλι Μπέρι, η οποία έκανε μια ειδική εμφάνιση με το εμβληματικό φόρεμα Elie Saab με το οποίο κέρδισε το πρώτο της βραβείο στα Όσκαρ του 2002.

Η επιστροφή της Λόπεζ στη σκηνή σηματοδοτεί την πρώτη της εμφάνιση μετά το διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ έπειτα από δύο χρόνια γάμου και την ακύρωση του This Is Me… Live tour τον Μάιο.

«Είμαι εντελώς συντετριμμένη και καταρρακωμένη που σας απογοήτευσα. Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι δεν θα το έκανα ποτέ αυτό αν δεν αισθανόμουν ότι ήταν απολύτως απαραίτητο», έγραψε τότε η Λόπεζ σε ανακοίνωσή της για την απροσδόκητη ακύρωση της περιοδείας της.

*Με πληροφορίες από: People