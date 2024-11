Η Τζένιφερ Λόπεζ θέλει να παραμείνει single για να ξαναβρεί τον εαυτό της

Ο χωρισμός της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ είναι γεγονός – και μάλιστα ένα γεγονός που μας έχει απασχολήσει όλη τη σεζόν. Το διαζύγιο αυτό, η αλήθεια είναι, είναι από τα λιγότερο πολιτισμένα από όσα έχουμε δει. Βέβαια, το να γίνει το ακριβώς αντίθετο, είναι πολύ δύσκολο.

Κι ενώ πριν λίγες μέρες ο Μπεν Άφλεκ εκθείασε την πρώην σύζυγό του για την ερμηνεία της στην ταινία «Unstoppable» μέσω ενός video call στο Entertainment Tonight, η σταρ του Χόλυγουντ συνεχίζει αμείλικτα να λέει το πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος που περνάει για «γιατρέψει την πληγή» του χωρισμού, πόσο δύσκολο της είναι, πόσο-μα-πόσο απαράδεκτη ήταν η συμπεριφορά του πρώην συζύγου της κ.ο.κ.

Αυτή τη φορά δεν περιέγραψε η ίδια η Λόπεζ την κατάσταση που βρίσκεται, αλλά πηγή από το περιβάλλον της μίλησε στο US Weekly και δήλωσε πως η Λόπεζ προς το παρόν απολαμβάνει την ελευθερία της και δεν θέλει να ξαναμπεί σύντομα σε μία σχέση.

Jennifer Lopez ‘Keeps in Touch’ with Ben Affleck’s Kids amid Their Divorce: ‘Her Whole Family Loves Them’ (Source) https://t.co/eEGAxs3WNZ

— People (@people) November 6, 2024