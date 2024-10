Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι «στα σκαριά» μιας μεγάλης χορευτικής επιτυχίας

Πάνε κάποιοι μήνες που η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ πήραν διαφορετικούς δρόμους στη ζωή. Κι ενώ οι φήμες δίνουν και παίρνουν και για την ψυχολογική κατάσταση και των δύο, η τραγουδίστρια δηλώνει επισήμως πως τώρα είναι αποφασισμένη να αφοσιωθεί στην καριέρα της.

Η Λόπεζ, σύμφωνα με την Page Six που επικοινώνησε με άτομο στον περίγυρό της, προσπαθεί να βρει τη νέα της μεγάλη μουσική επιτυχία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η τραγουδίστρια αναζητά το «νέο της μεγάλο χιτ». «Έχει έρθει ήδη σε επαφή με τραγουδοποιούς. Θέλει μια μεγάλη χορευτική επιτυχία», σημειώνει.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως προτεραιότητά της αυτή τη στιγμή αποτελεί η καριέρα της και η μουσική. «Η προτεραιότητά της είναι η μουσική. Και δεν έχει νόημα να ασχοληθεί με αυτή, αν δεν πρόκειται για κάτι… μεγάλο! Οι κριτικοί λένε ότι δεν είναι η παλιά Λόπεζ. Χρειάζεται ένα μεγάλο μπαμ», τόνισε.

Jennifer Lopez wants to make new album with ‘big dance hit’ after Ben Affleck breakup: sources https://t.co/LvUjZaeNZr pic.twitter.com/1gEhgFKb0S

— Page Six (@PageSix) October 17, 2024