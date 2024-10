Γιατί ο Μπεν Άφλεκ πιστεύει ότι δεν θα ξεφύγει ποτέ από την Τζένιφερ Λόπεζ;

Ήταν μέσα Αυγούστου όταν η Τζένιφερ Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και ουσιαστικά έριχνε την αυλαία στον γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ. ‘Η για την ακρίβεια έριχνε τίτλους τέλους στο πρώτο μέρος του σήριαλ «διαζύγιο», καθώς όλοι ήξεραν ότι αυτός ο χωρισμός θα έχει πολλά επεισόδια.

Από τότε πολλά έχουν ακουστεί και γραφτεί – τόσο για τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, όσο και για φήμες για νέα πρόσωπα στις ζωές τους. Όσο για τους δύο σταρ; Ακόμα και εδώ φαίνεται να ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους.

Ο μεν Μπεν Άφλεκ προσπαθεί να μένει όσο πιο μακριά γίνεται από τα φώτα της δημοσιότητας, η δε Τζένιφερ Λόπεζ είναι πιο εκδηλωτική, με φωτογραφίες στα social media και εμφανίσεις σε events. Και φυσικά με μια συνέντευξη στο περιοδικό Interview, όπου μίλησε για το πόσο δύσκολος ήταν ο χωρισμός, αλλά και πως δεν μετανιώνει για τίποτα.

Η απάντηση από τον 52χρονο σταρ του Χόλιγουντ δεν έχει έρθει και μάλλον δεν θα έρθει. Ωστοσο άτομο από το κοντινό του περιβάλλον αποκάλυψε ότι ο Άφλεκ δεν γνώριζε ότι θα μιλήσει για το διαζύγιο και νιώθει ότι δεν θα ξεφύγει ποτέ από την JLo.

