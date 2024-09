Μπεν Άφλεκ: Σε βίλα 20 εκατ. δολαρίων ξεκινάει την εργένικη ζωή του

Το διαζύγιο της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ μας έχει απασχολήσει εδώ και μήνες. Σπίτια αφήνουν, σπίτια βλέπουν, διαπραγματεύονται, βάζουν βέρες, βγάζουν βέρες, φιλιούνται, αγκαλιάζονται, μετά δε μιλιούνται και ούτω καθεξής. Πλέον, όμως, τα πράγματα είναι μάλλον πιο ξεκάθαρα καθώς ο ηθοποιός, σύμφωνα με πηγές, μετακόμισε στο νέο του σπίτι.

Ο Μπεν Άφλεκ, κατά πως φαίνεται, προχωρά σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής του μετακομίζοντας στη νέα του έπαυλη αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο ηθοποιός απέκτησε το νέο του σπίτι λίγους μήνες μετά το διαζύγιό τους στις αρχές του 2024. Η Λόπεζ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου δύο χρόνια μετά τον γάμο τους, επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές» ως αιτία του χωρισμού. Παρά τα όποια εμπόδια όμως, ο Άφλεκ μετακόμισε στο νέο του σπίτι. Μάλιστα, πρόσφατες φωτογραφίες δείχνουν φορτηγά στο ενοικιαζόμενο σπίτι του ηθοποιού, με μεταφορείς να μεταφέρουν κουτιά, χαλιά και καθρέφτες. Αναφορικά με την από κοινου περιουσία τους να πούμε πως ενώ το πρώην ζευγάρι προσπαθεί να προχωρήσει σε ξεχωριστές ζωές μετά την αποτυχία της σχέσης τους, συνεχίζουν να μοιράζονται κάποιους επαγγελματικούς χώρους, όπως τα γραφεία τους στο Λος Άντζελες.

Ben Affleck moves out of his bachelor pad! Actor packs up the house he rented following his split from Jennifer Lopez as he heads to $20M Brentwood house amid their divorce https://t.co/Y6iUbGnQmd pic.twitter.com/Lhu9pxlYyU

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 25, 2024