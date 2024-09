Τζένιφερ Λόπεζ: Shopping therapy αξίας 55 εκ. δολαρίων μετά τον χωρισμό της με τον Μπεν Άφλεκ

Εδώ και μήνες ασχολούμαστε με το χωρισμό των Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ. Μεγαλό μέρος της προσοχής μας επίσης έχει τραβήξει το πώς διαχειρίστηκαν την από κοινού περιουσία τους, αλλά και οι ενδεχόμενες νέες αγορές. Μετά το σπίτι – με όλα τα κονφόρ – που αγόρασε ο φρεσκοχωρισμένος χολιγουντιανός σταρ, σειρά έχει η αντίστοιχη κίνηση της τραγουδίστριας.

Η Λόπεζ έχει βάλει στο στόχαστρο ένα νέο σπίτι μετά τον χωρισμό της. Πρόκειται για ένα διάσημο κομμάτι ακινήτου στο Λος Άντζελες, αλλά φήμες λένε πως δεν θα είναι μια απλή αγορά – λόγω προκατόχων και «παζαριών». Συγκεκριμένα, πηγές δήλωσαν στο TMZ ότι η Τζέι Λο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να αγοράσει το Azria Estate στο Holmby Hills και είναι κοντά στο να κλείσει τη συμφωνία.

Jennifer Lopez Negotiating to Buy Famous Los Angeles Mansion, Azria Estate | Click to read more 👇 https://t.co/VtOS8NDp9K

— TMZ (@TMZ) September 12, 2024