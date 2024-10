Κάνιε Γουέστ: Είχε προσλάβει άνδρα για να παρακολουθεί τις Καρντάσιαν και την Μπιάνκα Σενσόρι

Ο Κάνιε Γουέστ βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της προσοχής. Ο ράπερ που κάθε χωρισμός του τραβάει τα βλέμματα όλων με τις συμπεριφορές του, αποτελεί και πάλι κέντρο συζήτησης για τον ίδιο ακριβώς λόγω. Αυτή τη φορά ο Γουέστ μηνύεται από έναν πρώην υπάλληλο ο οποίος ισχυρίζεται ότι προσλήφθηκε για να κατασκοπεύσει τις Καρντάσιαν, τη σύζυγο του ράπερ, Μπιάνκα Σενσόρι .

Σε καταγγελία που κατατέθηκε στο Λος Άντζελες την Πέμπτη και περιήλθε στην κατοχή της Page Six, ένας άνδρας ισχυρίζεται ότι προσλήφθηκε για πρώτη φορά από τον Γουέστ στη θέση του αναπληρωτή διευθυντή της καμπάνιας του γύρω στον Δεκέμβριο του 2022. Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι ο ρόλος του στη συνέχεια μετατράπηκε σε «διευθυντή πληροφοριών», γεγονός που φέρεται να απαιτούσε από τον ίδιο να διεξάγει «διάφορες έρευνες» για δικηγόρους, ανθρώπους που έχουν μηνύσει τον Γουέστ, αλλά και τους κοντινούς του ανθρώπους.

«Ο άνδρας κλήθηκε επίσης από τον Ye [σ.σ. το επίσημο όνομα του Κάνιε Γουέστ] να ερευνήσει την οικογένεια Καρντάσιαν και τις φερόμενες διάφορες εγκληματικές διασυνδέσεις που ο Ye πίστευε ότι η οικογένεια είχε με εγκληματικές επιχειρήσεις, ανάμεσα στα οποία και για εμπόριο λευκής σαρκός», υποστηρίζει η καταγγελία.

Ο άνδρας έπρεπε να «προσλάβει ιδιωτικούς ερευνητές για να ακολουθήσουν και να ‘παρακολουθήσουν’ τη σύζυγό του, Μπιάνκα Σενσόρι, όταν ταξίδευε μόνη της για να επισκεφθεί την οικογένειά της στην Αυστραλία» χωρίς να το γνωρίζει ή να συναινεί η ίδια, ισχυρίζεται επίσης η αγωγή.

Εκτός από τους ισχυρισμούς για την Καρντάσιαν και τη Σενσόρι, όμως, ο ανώνυμος άνδρας κάνει επίσης ισχυρίστηκε ότι ο ιδρυτής των Yeezy φέρεται να είναι εθισμένος στο υποξείδιο του αζώτου. Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι τον Μάιο του 2024, περίπου την εποχή που ο Γουέστ απέκτησε τα δόντια τιτανίου αξίας 850.000 δολαρίων, φέρεται να άρχισε να χρησιμοποιεί οξείδιο του αζώτου, το οποίο προκάλεσε «αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά».

Ο ισχυρισμός επαναλαμβάνει αυτό που ισχυρίστηκε τον Αύγουστο ο πρώην επικεφαλής του προσωπικού του Γουέστ, Μάιλο Γιαννόπουλος μέσω του X/Τwitter. Ο Γιαννόπουλος είχε υποστηρίζει τότε ότι ο οδοντίατρος Τόμας Κόνελι έκανε τον ράπερ να εθιστεί στη χημική ένωση που γνωστή και ως «αέριο γέλιου». Ένας εκπρόσωπος του οδοντιάτρου δήλωσε στο TMZ σε απάντηση ότι οι ισχυρισμοί ήταν «όχι μόνο ανακριβείς από άποψη γεγονότων, αλλά και σκόπιμα παραπλανητικοί». Ωστόσο, αργότερα τον ίδιο μήνα, ο Γιαννόπουλος δημοσίευσε κείμενα από μια ομαδική συνομιλία με τον Γουέστ και τον Κόνελι, στην οποία ο οδοντίατρος φαινόταν να συμφωνεί να φέρει υποξείδιο του αζώτου στον ράπερ.

Kanye West’s former director of intelligence alleges in a new lawsuit that he was tasked with hiring private investigators to follow Bianca Censori whenever she traveled solo, as well as to look into the Kardashian family’s ‘supposed various criminal links,’ TMZ reports. pic.twitter.com/l8iwRA3Ovn

