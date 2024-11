Για την Σίντνεϊ Σουίνι η γυναικεία αλληλεγγύη στο Χόλιγουντ είναι «ψεύτικη»

Η πρωταγωνίστρια του Anyone But You, Σίντνεϊ Σουίνι, δήλωσε ότι η ιδέα ότι οι γυναίκες στηρίζουν η μία την άλλη στη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης είναι «ψεύτικη».

Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair, η ηθοποιός, η οποία είναι επίσης γνωστή για τη συμμετοχή της στα Euphoria και White Lotus, δήλωσε: «Οι άνθρωποι της βιομηχανίας λένε συνέχεια ότι οι γυναίκες ενδυναμώνουν άλλες γυναίκες».

«Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Όλα αυτά είναι ψεύτικα και μια βιτρίνα για όλα τα άλλα [πράγματα] που λένε πίσω από την πλάτη όλων», πρόσθεσε.

Νωρίτερα φέτος, η σταρ αντέδρασε στα «ντροπιαστικά» σχόλια που έκανε γι’ αυτήν μια γυναίκα παραγωγός του Χόλιγουντ, η οποία είπε: «Δεν είναι όμορφη, δεν μπορεί να παίξει. Γιατί είναι τόσο hot;»

Σε ερώτηση σχετικά με το περιστατικό, η Σουίνι δήλωσε: «Είναι πολύ αποκαρδιωτικό να βλέπεις γυναίκες να αποδοκιμάζουν άλλες γυναίκες, ειδικά όταν οι γυναίκες που είναι επιτυχημένες σε άλλους τομείς της βιομηχανίας, βλέπουν νεότερα ταλέντα να εργάζονται πολύ σκληρά – ελπίζοντας να επιτύχουν τα όποια όνειρά τους – και στη συνέχεια να προσπαθούν να κακολογήσουν και να απαξιώσουν οποιαδήποτε δουλειά έχουν κάνει».

«Γιατί δέχομαι επιθέσεις;»

Η Σουίνι, ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Χόλιγουντ που ξεχώρισαν τα τελευταία χρόνια, μίλησε περαιτέρω για τους λόγους για τους οποίους μπορεί να συμβαίνει αυτό.

«Έχω διαβάσει ότι σε όλη μας τη ζωή, μεγαλώσαμε – και είναι πρόβλημα γενεών – θεωρώντας ότι μόνο μια γυναίκα μπορεί να είναι στην κορυφή», είπε.

«Υπάρχει μία γυναίκα που μπορεί να πάρει τον άντρα. Υπάρχει μια γυναίκα που μπορεί να είναι, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Έτσι, όλες οι άλλες αισθάνονται ότι πρέπει να πολεμήσουν η μία την άλλη ή να ρίξουν αυτή τη μία γυναίκα, αντί λέμε ας σηκώσουμε η μία την άλλη. Ακόμα προσπαθώ να το καταλάβω. Απλά προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Γιατί δέχομαι επιθέσεις;».

«Πόσο λυπηρό»

Τον Απρίλιο, η Κάρολ Μπάουμ, παραγωγός ταινιών όπως το Dead Ringers και το Buffy the Vampire Slayer, μίλησε για τη Σουίνι μετά από μια προβολή της ταινίας.

Σύμφωνα με το Variety, η Μπάουμ είχε δηλώσει: «Υπάρχει μια ηθοποιός που την αγαπάνε όλοι – η Σίντνεϊ Σουίνι. Εγώ δεν καταλαβαίνω τη Σίντνεϊ Σουίνι. Έβλεπα στο αεροπλάνο την ταινία της [Anyone But You] επειδή ήθελα να μάθω ποια είναι και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτήν. Παρακολούθησα αυτή την αδιανόητη ταινία – [θέλω να πω] συγγνώμη στους ανθρώπους που αγαπούν αυτή τη… ρομαντική κομεντί όπου μισούν ο ένας τον άλλον».

Η Μπάουμ, η οποία διδάσκει επίσης στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, πρόσθεσε: «Είπα στην τάξη μου: ‘Δεν είναι όμορφη, δεν μπορεί να παίξει. Γιατί είναι τόσο hot;’ Κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει».

Έπειτα από τα σχόλια της Μπάουμ, ο εκπρόσωπος της Σουίνι δήλωσε στο Variety: «Πόσο λυπηρό είναι το γεγονός ότι μια γυναίκα που είναι σε θέση να μοιραστεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία της επιλέγει αντ’ αυτού να επιτεθεί σε μια άλλη γυναίκα».

*Με πληροφορίες από: BBC