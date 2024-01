Σίντνεϊ Πουατιέ – Έμαθε να διαβάζει για την πρώτη του απόπειρα στην υποκριτική

Το ταξίδι του σπουδαίου ηθοποιού στη σκηνή ξεκίνησε με ένα αξιοσημείωτο πρόγραμμα αυτοεκπαίδευσης.

Ο Σίντνεϊ Πουατιέ, ήταν ο πρώτος μαύρος που κέρδισε ποτέ Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου και πέθανε σε ηλικία 94 ετών, στις 6 Ιανουαρίου του 2022.

Ο Αμερικανός από τις Μπαχάμες σταρ, Πουατιέ, έλαβε αυτόματα την αμερικανική υπηκοότητα, αφού γεννήθηκε απροσδόκητα στο Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης των γονιών του εκεί, τον Φεβρουάριο του 1927.

Μεγάλωσε στις Μπαχάμες, αλλά μετακόμισε στην Αμερική όταν ήταν 15 ετών και υπηρέτησε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως έφηβος, λέγοντας ψέματα για την ηλικία του.

Μετά την αποχώρησή του από τον στρατό, εργάστηκε ως λαντζιέρης μέχρι που μια ασυνήθιστη οντισιόν του εξασφάλισε μια θέση σε σχολή υποκριτικής.

«Ο Πουατιέ δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι του σε σκηνή. Δεν είχε καν ακούσει ποτέ τη λέξη «σενάριο»»

Όταν προσποιήθηκε τον ηθοποιό

Στη βιογραφία του 2004 για τον σταρ, με τίτλο «Sidney Poitier: Man, Actor, Icon», ο συγγραφέας Aram Goudsouzian αφηγείται την εκπληκτική ιστορία του πώς ο Πουατιέ έμαθε να διαβάζει για την πρώτη του απόπειρα στην υποκριτική.

Γράφει πώς, την άνοιξη του 1945, ο 18χρονος Σίντνεϊ χτύπησε την πόρτα του American Negro Theatre στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Ο συνιδρυτής του θεάτρου, ο Frederick O’Neal, άνοιξε την πόρτα.

«Προσποιήθηκε ότι ήταν ηθοποιός πολλά χρόνια», γράφει ο Goudsouzian. «Ο δύσπιστος O’Neal του έδωσε ένα σενάριο. Ο Πουατιέ θα διάβαζε έναν ρόλο από τη σκηνή, ενώ ο O’Neal θα απαντούσε από την ορχήστρα. Ο Πουατιέ δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι του σε σκηνή. Δεν είχε καν ακούσει ποτέ τη λέξη «σενάριο»».

Η στιγμή της παραλαβής του Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου

«Με δυσκολία διαβάζεις»

Ο Πουατιέ πάλεψε να καταφέρει να περάσει την πρώτη γραμμή, λέξη προς λέξη, και σύντομα ο O’Neal τον απέρριψε. Ο Goudsouzian γράφει ότι ο O’Neal είπε στον νεαρό Πουατιέ: «Με δυσκολία μιλάς. Έχεις προφορά. Δεν μπορείς να γίνεις ηθοποιός με τέτοια προφορά. Και με δυσκολία διαβάζεις. Δεν μπορείς να είσαι ηθοποιός και να μην μπορείς να διαβάσεις».

Η απόρριψη έκανε τον Πουατιέ πιο αποφασισμένο να γίνει ηθοποιός, τον πείσμωσε. Για τους επόμενους έξι μήνες, γράφει ο Goudsouzian, «ξεκίνησε ένα απίστευτο πρόγραμμα αυτοεκπαίδευσης». Ενώ δούλευε ως λαντζιέρης, έκανε οικονομίες για να αγοράσει ένα ραδιόφωνο και, προσπαθώντας να απαλλαγεί από την προφορά που κουβαλούσε από τις Μπαχάμες, μιμούνταν την καθαρή άρθρωση των ανθρώπων στις σαπουνόπερες, στα δελτία ειδήσεων και στις διαφημίσεις.

Διάβαζε κάθε εφημερίδα ή περιοδικό που έπεφτε στα χέρια του. Ένας «ηλικιωμένος Εβραίος σερβιτόρος με γυαλιστερό μάτι», με τον οποίο συνεργαζόταν, τον βοήθησε να διαβάσει και να διευρύνει το λεξιλόγιό του με αντίτυπα της εφημερίδας New York Journal-American.

«Ο Πουατιέ έφερε ένα απόσπασμα από το περιοδικό “Αληθινές Εξομολογήσεις”. Ακόμα χειρότερα, επέλεξε μια ερωτική ιστορία – από τη σκοπιά μιας γυναίκας…»

«Τα σαγόνια των θεατών έπεσαν»

Αφού πέρασε μισός χρόνος, ο Πουατιέ επέστρεψε στο American Negro Theatre. Ανταποκρινόταν σε μια ανοιχτή πρόσκληση για τη δραματική σχολή ANT School of Drama.

«Ένιωθε σαν ένας απλός ερασιτέχνης… Οι άλλοι μαθητές διάβασαν σκηνές από πραγματικά θεατρικά έργα» γράφει ο Goudsouzian. «Ο Πουατιέ έφερε ένα απόσπασμα από το περιοδικό “Αληθινές Εξομολογήσεις”. Ακόμα χειρότερα, επέλεξε μια ερωτική ιστορία – από τη σκοπιά μιας γυναίκας… Τα σαγόνια των θεατών έπεσαν».

Προτάθηκε στον Πουατιέ να ερμηνεύσει, αντί αυτού, έναν αυτοσχεδιασμό ενός στρατιώτη που πιάστηκε στη ζούγκλα. Και έτσι έκανε. Ήταν σίγουρος ότι η οντισιόν ήταν μια καταστροφή, αλλά έγινε δεκτός στο πρόγραμμα. Και τα υπόλοιπα, όπως λένε, είναι ιστορία.

Το 1955, ο Πουατιέ εξασφάλισε τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Blackboard Jungle. Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε 55 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων τα Guess Who’s Coming to Dinner, In the Heat of the Night και Lilies of the Field, και έμεινε στην ιστορία για το σπάσιμο των φυλετικών φραγμών του Χόλιγουντ.

*Με στοιχεία από independent.co.uk