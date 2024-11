Ομάδα δικαιωμάτων ζητεί διεθνή δύναμη για την προστασία των κατοίκων του Σουδάν εν μέσω αμόκ παραστρατιωτικών δυνάμεων. To Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ…το σκέφτεται.

Μια κορυφαία ομάδα για τα δικαιώματα ζήτησε τη Δευτέρα διεθνή δύναμη για την προστασία των αμάχων στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο Σουδάν, εν μέσω αναφορών ότι μια διαβόητη παραστρατιωτική ομάδα σκότωσε δεκάδες αμάχους και διέπραξε εκτεταμένους βιασμούς κατά τη διάρκεια μαινόμενου αμόκ σε μια επαρχία που γειτονεύει με το Χαρτούμ.

Το Σουδάν έχει βυθιστεί στον πόλεμο εδώ και σχεδόν 19 μήνες σε έναν αγώνα για την εξουσία μεταξύ του στρατού και της παραστρατιωτικής οργάνωσης Ταχείες Δυνάμεις Υποστήριξης-RSF, η οποία έχει κατηγορηθεί για φρικαλεότητες σε πολλές περιοχές όπου έχει καταλάβει τον έλεγχο. Οι RSF προέβησαν σε εγκλήματα στην επαρχία Γκεζίρα τον περασμένο μήνα, επιτιθέμενες σε πόλεις και χωριά.

Oι RSF υποστηρίζονται από τα ΗΑΕ, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν αρχικά από την Βάγκνερ και έπειτα επίσημα από τη Ρωσία. Μάλιστα οι RSF κατέρριψαν ένα ρωσικό αεροπλάνο. Οι RSF είναι γνωστό πως έχουν εξοπλισμό από Ισραηλινές εταιρείες όπλων, όπως τα αυτόματα Galil διαμετρήματος 7.62, χωρίς να επιβεβαιώνεται αν πρόκειται για απευθείας ή παράλληλη αγορά ή κλοπή από στρατιωτικές αποθήκες (του Τσαντ ή άλλων χωρών).

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – HRW δήλωσε ότι οι RSF «σκότωσαν, τραυμάτισαν και κράτησαν παράνομα δεκάδες πολίτες και βίασαν γυναίκες και κορίτσια» στη Γκεζίρα. Προέτρεψε τη Βρετανία να χρησιμοποιήσει τη σειρά της ως πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αυτό το μήνα για να πιέσει για την ανάπτυξη μιας αποστολής για την προστασία των αμάχων στο Σουδάν.

«Αυτή η πρόσφατη μαζική έξαρση των αποτρόπαιων επιθέσεων των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης κατά αμάχων θα πρέπει να τερματίσει κάθε ελπίδα ότι αυτά τα εγκλήματα θα σταματήσουν χωρίς μια ισχυρή παγκόσμια αντίδραση», δήλωσε ο Μοχάμεντ Οσμάν, ερευνητής της HRW στο Σουδάν.

«Η ελάχιστη δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι σαφές ότι αποτυγχάνει να προστατεύσει τους αμάχους». Η επαρχία Γκεζίρα, νοτιοανατολικά του Χαρτούμ, ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από την RSF από τον Δεκέμβριο. Τον Οκτώβριο, ένας από τους διοικητές της που διοικεί την επαρχία, ο Αμπού Ακλάχ Κεϊκέλ, αυτομόλησε και παραδόθηκε στον στρατό.

Οι μαχητές των RSF απάντησαν με μια επιδρομή σε πόλεις και χωριά της επαρχίας. Οι μαχητές πυροβόλησαν αμάχους και επιτέθηκαν σεξουαλικά και βίασαν γυναίκες και κορίτσια σε πολλά σημεία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τοπικές ομάδες. Περίπου 135.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τις 20 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ΔΟΜ/ΙΟΜ.

Men and boys in Sudan are also being raped. It’s heavily stigmatized, which is why there’s less data, but it has happened and no doubt continues to happen. #KeepEyesOnSudan pic.twitter.com/00V0Wd9f1g

Τρεις Σουδανοί -δύο γυναίκες και ένας νεαρός άνδρας- δήλωσαν στο Associated Press ότι μαχητές των RSF εισέβαλαν στην πόλη τους, Ταμπούλ, στις 22 Οκτωβρίου, πυροβολώντας εναντίον αμάχων στα σπίτια τους.

Είπαν ότι είδαν μαχητές να πυροβολούν 12 άνδρες στους δρόμους καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν. Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και κοριτσιών, συνελήφθησαν, είπαν.

«Πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και έλεγαν στους ανθρώπους να φύγουν» και αναζητούσαν άτομα που είχαν σχέση με τον Κεϊκέλ, δήλωσε μια γυναίκα, η Ιναάμ Αμπού Γκασίμ, μιλώντας τηλεφωνικά από το καταφύγιό της στην κοντινή επαρχία Κανταρίφ. Σε μια άλλη πόλη, τη Σαρίχα, τουλάχιστον 123 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 200 τραυματίστηκαν στα τέλη Οκτωβρίου, ανέφερε η ένωση.

Τουλάχιστον 47 γυναίκες και κορίτσια βιάστηκαν γύρω από την Ταμπούλ, δήλωσε η Ένωση Σουδανών Ιατρών.Ένα 7χρονο κορίτσι πέθανε από αιμορραγία μετά τον βιασμό του, δήλωσε στο Associated Press, ο Δρ Γιασάρ αλ-Μπεσερί, εκπρόσωπος της Ένωσης.

«They have faced some of the most horrific crimes that no human should face.»@DominiqueHyde speaks on the unrelenting violence in Sudan that has driven over 3 million people from their homes in just 600 days. pic.twitter.com/vm1Cg7tMWA

— UNHCR United Kingdom (@UNHCRUK) November 11, 2024