Ελ Μακφέρσον – Δέχεται κριτική από γιατρούς γιατί επέλεξε «ολιστική θεραπεία» αντί για χημειοθεραπεία

Η εκπομπή «60 Minutes» της Ελ Μακφέροσν για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού χαρακτηρίστηκε «επικίνδυνη, τρομερά ανεύθυνη και αηδία ευεξίας».

Το μοντέλο από την Αυστραλία είπε στην παρουσιάστρια Τρέισι Γκριμσόου ότι αναζήτησε ολιστικές θεραπείες και απέρριψε τις ιατρικές συμβουλές 32 γιατρών, οι οποίοι της πρότειναν μαστεκτομή και χημειοθεραπεία.

Οι τηλεθεατές έσπευσαν να εκφράσουν τις απόψεις τους στο X, μετά τη συνέντευξη, με πολλούς να κατακεραυνώνουν την εκπομπή για αυτό που αποκάλεσαν «ανεύθυνο ρεπορτάζ».

«Υπάρχει σίγουρα λόγος που η Ελ Μακφέροσν είναι γνωστή ως Το Σώμα και όχι ως Το Μυαλό»

«Είναι ένα επικίνδυνο μήνυμα που διακινεί η Ελ Μακφέροσν, αν και επικροτώ την αντίδραση της Τρέισι Γκριμσόου και την αντιμετώπιση της φλυαρίας περί ευεξίας», έγραψε ένα άτομο.

Ένας άλλος είπε: «Όλα για τους φυσικούς τρόπους… αλλά αυτό μοιάζει με διαφήμιση για κάτι άλλο».

Ένας ακόμη σχολίασε: «Λοιπόν, αυτό είναι ένα φοβερά ανεύθυνο ρεπορτάζ #60Mins. Συγχαρητήρια ο καρκίνος δεν χρειάζεται θεραπεία μόνο μια ατμόσφαιρα».

«Απογοητευμένοι @60Mins και @tracygrimshaw που δίνουν βήμα στην Ελ Μακφέροσν να ξεστομίσει τις απόψεις της», έγραψε κάποιος άλλος.

«Υπάρχει σίγουρα λόγος που η Ελ Μακφέροσν είναι γνωστή ως Το Σώμα και όχι ως Το Μυαλό. Τόσο ανεύθυνη», είπε κάποιος άλλος.

Η 60χρονη είπε ότι έπαθε «σοκ» όταν έλαβε τη διάγνωση, αλλά επέλεξε να μην κάνει τη μαστεκτομή και τη χημειοθεραπεία που της πρότειναν οι γιατροί της

Δείτε τι είπε η Ελ Μακφέροσν στο 60 Minutes

«Δεν είμαι σίγουρη γιατί υπάρχει τόσο μίσος για την Ελ Μακφέρσον»

Αλλού, άλλοι υποστήριξαν την Ελ Μάκφερσον για τις δύσκολες αποφάσεις που έλαβε κατά τη διάρκεια της θεραπείας της.

«Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν στους δρόμους φωνάζοντας «το σώμα μου, η επιλογή μου», ρίχνουν την Ελ Μακφέροσν κάτω από το λεωφορείο επειδή έκανε ακριβώς αυτό», είπε κάποιος.

Κάποιος άλλος έγραψε: «Δεν είμαι σίγουρη γιατί υπάρχει τόσο μίσος για την Ελ Μακφέρσον. Η θεραπεία του καρκίνου σε όλους είναι διαφορετική – αυτό λένε πάντα οι γιατροί.

»Πήρε την ολιστική προσέγγιση. Γιατί να την κατακρίνουμε επειδή έχει τέτοια επιτυχία;» έγραψαν.

Ένας άλλος συμφώνησε: «Η ζωή της. Η επιλογή της. Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να δώσει εξηγήσεις».

Η Daily Mail Australia επικοινώνησε με την Ελ Μακφέρσον για σχόλια.

Η 60χρονη είπε ότι έπαθε «σοκ» όταν έλαβε τη διάγνωση, αλλά επέλεξε να μην κάνει τη μαστεκτομή και τη χημειοθεραπεία που της πρότειναν οι γιατροί της.

«Ήταν απλώς μια εσωτερική αίσθηση» είπε η Ελ Μακφέροσν

«Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήταν ένα μικρό σοκ. Νομίζω ότι κάθε γυναίκα, οι περισσότερες γυναίκες, όταν διαγιγνώσκονται, δεν πιστεύουν ότι θα τους συμβεί», είπε.

Η EΕλ Μακφέρσον υποβλήθηκε σε οσφυονωτιαία παρακέντηση και έμαθε ότι ο καρκίνος δεν είχε σαφή περιθώρια – που σημαίνει ότι θα μπορούσε να έχει εξαπλωθεί.

Είπε ότι της είπαν να κάνει «μαστεκτομή, χημειοθεραπεία, ακτινοβολία και ορμονική υποκατάσταση».

«Κάθομαι εδώ και μιλάω ψύχραιμα γι’ αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι, ξέρετε, ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή βαθιάς ανάσας – ας το θέσουμε έτς»’, είπε.

«Ξέρετε, δεν είναι λογικό. Ήταν απλώς μια εσωτερική αίσθηση. Είχα την αίσθηση ότι υπήρχε ένας διαφορετικός τρόπος να το προσεγγίσω και τον ακολούθησα».

Ενώ το μοντέλο ενημερώθηκε ότι το ποσοστό επανεμφάνισης του καρκίνου είναι είκοσι τοις εκατό μέσα σε δέκα χρόνια – αλλά μέχρι στιγμής, μετά από επτά χρόνια, βρίσκεται ακόμα σε ύφεση.

Η Ρλ Μακφέροσν λέει ότι ακολουθούσε πάντα τη «φυσική ιατρική» και δήλωσε ότι η επιλογή της ήταν «αντισυμβατική» όπως και η «υπόλοιπη ζωή της».

«Είναι ένα επικίνδυνο μήνυμα που διακινεί η Ελ Μακφέροσν, αν και επικροτώ την αντίδραση της Τρέισι Γκριμσόου και την αντιμετώπιση της φλυαρίας περί ευεξίας»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elle Macpherson (@ellemacpherson)

Το Ελ Μακφέροσν λέει ότι υπάρχει «χρόνος και χώρος» για τη δυτική ιατρική

«Μου δόθηκε η επιλογή να χάσω τα στήθη μου ή να χάσω τη ζωή μου. Δεν ήταν λοιπόν μια επιλογή ματαιοδοξίας, επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι. Ήταν μια φυσική διαδρομή της θεραπείας μου από μέσα μου» είπε.

«Εξέταζα πραγματικά το σώμα με ολιστικό τρόπο – πνευματική και σωματική ευεξία».

Η Ελ Μακφέρσον πήγε κόντρα στις συμβουλές 32 γιατρών αρνούμενη τη χημειοθεραπεία αφού υποβλήθηκε σε οσφυονωτιαία παρακέντηση για HER2 θετικό οιστρογονοδεκτικό ενδοαυλικό καρκίνωμα.

Υποβλήθηκε σε οκτώ μήνες εντατικής θεραπείας με γιατρούς στο Φοίνιξ της Αριζόνα, ακολουθώντας μια ολιστική οδό.

Το Ελ Μακφέροσν λέει ότι υπάρχει «χρόνος και χώρος» για τη δυτική ιατρική, η ίδια έχει «υιοθετήσει έναν πιο φυσικό τρόπο ζωής γιατί αυτό είναι που λειτουργεί για μένα».

«Ακούστε, πήρα πολλές συμβουλές. Μίλησα με 32 γιατρούς στην πορεία. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά ήταν μια απόφαση που ένιωσα ότι ήταν σωστή για μένα» είπε.

«Και κατέληξα στη διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες αποφάσεις ή επιλογές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να θεραπευτούν.

»Αυτή ήταν η απόφαση που όχι μόνο ένιωσα σωστή για μένα αλλά και λειτούργησε για μένα».

Η Ελ Μακφέροσν συνέχισε να εξηγεί ότι κάνει τακτικές ιατρικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των υπερήχων και των αιματολογικών εξετάσεων.

Η Ελ Μακφέρσον κλήθηκε να απαντήσει αν αισθάνεται ότι «θεράπευσε η ίδια» τον καρκίνο της

Η Ελ Μακφέρσον είπε επίσης ότι είναι σίγουρη ότι ο καρκίνος δεν θα υποτροπιάσει.

«Δεν προβλέπω κάτι τέτοιο και δεν έχω καμία ένδειξη ότι θα υπάρξει. Μηδέν» είπε σχετικά με τις πιθανότητες επανεμφάνισης του καρκίνου.

«Το σώμα έχει την άπειρη ικανότητα να θεραπεύεται και είμαι σε απόλυτη ευεξία… Ο φόβος είναι κάτι που μπορεί πραγματικά να σας αρρωστήσει. Γι’ αυτό δεν με ενδιαφέρει αυτό.

»Νομίζω ότι είναι ένας σοφός τρόπος να ζεις τη ζωή, να εστιάζεις στην ευημερία».

Η Ελ Μακφέρσον κλήθηκε να απαντήσει αν αισθάνεται ότι «θεράπευσε η ίδια» τον καρκίνο της, στην οποία απάντησε: «Η λέξη θεραπεία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα λέξη.

»’Όχι, θεραπεύτηκα μέσω του καρκίνου του μαστού. Είχα μια πολύ αξιόλογη ομάδα που με βοήθησε να το ξεπεράσω. Έτσι, τώρα θα έλεγα, ξέρετε, ότι είμαι κλινικά σε ύφεση, αυτές είναι λέξεις που θα έλεγαν οι περισσότεροι γιατροί».

«Σοκαριστικά ανεύθυνη» η Ελ Μακφέρσον

Η ηθοποιός δέχτηκε τεράστιες αντιδράσεις και χαρακτηρίστηκε «σοκαριστικά ανεύθυνη» από γιατρούς και θαυμαστές.

Η Ελ Μακφέρσον ήταν απασχολημένη με την προώθηση των νέων απομνημονευμάτων της, με τίτλο Elle: Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself, το οποίο κυκλοφόρησε στην Αυστραλία στις 3 Σεπτεμβρίου και θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 19 Νοεμβρίου.

Στο βιβλίο της, η Ελ Μακφέροσν περιγράφει για πρώτη φορά λεπτομερώς τη μυστική μάχη της με τον καρκίνο του μαστού πριν από επτά χρόνια.

Περιέγραψε λεπτομερώς πώς υποβλήθηκε σε λομπεκτομή – μια χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του καρκίνου από το στήθος, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος του ιστού στη θέση του – πριν οι γιατροί τη συμβουλέψουν να κάνει μαστεκτομή με ακτινοβολία, χημειοθεραπεία και ορμονοθεραπεία.

Το είδωλο της μόδας δήλωσε ότι «οι άνθρωποι με θεωρούσαν τρελή», αλλά προχώρησε με ένα σχέδιο θεραπείας που «είχε απoτέλεσμα» για εκείνη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elle Macpherson (@ellemacpherson)

Η Ελ Μακφέρσον δεν ήθελε να αντιμετωπίσει τον καρκίνο της με φάρμακα

Ωστόσο, η Ελ Μακφέροσν αποφάσισε να πάει ενάντια στην παραδοσιακή ιατρική, λέγοντας ότι ήταν «μια υπέροχη άσκηση στο να είμαι αληθινή με τον εαυτό μου, να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου και να εμπιστεύομαι τη φύση του σώματός μου και την πορεία δράσης που είχα επιλέξει».

Μιλώντας στο Women’s Weekly για τη διάγνωσή της, είπε τα εξής: «Ήταν ένα σοκ, ήταν απροσδόκητο, ήταν μπερδεμένο, ήταν τρομακτικό από πολλές απόψεις και μου έδωσε πραγματικά την ευκαιρία να σκάψω βαθιά στην εσωτερική μου αίσθηση για να βρω μια λύση που να λειτουργεί για μένα».

Η Ελ Μακφέροσν – η οποία ήταν παντρεμένη με τον Τζέφρι Σόφερ εκείνη την εποχή πριν χωρίσει τέσσερις μήνες αργότερα – είπε ότι έκανε διαλογισμό σε μια παραλία στο Μαϊάμι και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήθελε να αντιμετωπίσει τον καρκίνο της με φάρμακα, αλλά «μια διαισθητική, καρδιακή, ολιστική προσέγγιση».

«Το να πω όχι στις συνήθεις ιατρικές λύσεις ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά το να πω όχι στη δική μου εσωτερική αίσθηση θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο», εξήγησε, προσθέτοντας αργότερα ότι θεωρούσε τη χημειοθεραπεία και τη χειρουργική επέμβαση πολύ «ακραίες».

Η Ελ Μακφέρσον είπε ότι τη θεωρούν τρελή

Το είδωλο της μόδας δήλωσε ότι «οι άνθρωποι με θεωρούσαν τρελή», αλλά προχώρησε με ένα σχέδιο θεραπείας που «είχε αποτέλεσμα» για εκείνη, «αντιμετωπίζοντας συναισθηματικούς καθώς και φυσικούς παράγοντες που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού».

Η Ελ Μακφέροσν «αντιμετώπισε» ολιστικά τον καρκίνο της σε ένα σπίτι στο Φοίνιξ της Αριζόνα, το οποίο νοίκιασε για οκτώ μήνες, υπό την καθοδήγηση του βασικού της γιατρού, ενός γιατρού της φυσικοπαθητικής, ενός ολιστικού οδοντιάτρου, ενός οστεοπαθητικού, ενός χειροπρακτικού και δύο θεραπευτών.

Ενώ έμενε μόνη της στο σπίτι, η Ελ Μακφέροσν είπε ότι περνούσε τις μέρες της «εστιάζοντας και αφιερώνοντας κάθε λεπτό στη θεραπεία του εαυτού μου».

Η Ελ Μακφέροσν βρίσκεται τώρα σε «κλινική ύφεση», την οποία επιλέγει να αποκαλεί «απόλυτη ευεξία», αλλά δήλωσε ότι οι γιοι της Φλιν, 26 ετών, και Σάι, 21 ετών, είχαν ανάμεικτες αντιδράσεις σχετικά με την ασυνήθιστη προσέγγισή της στη διάγνωση του καρκίνου.

Οι αντίδραση των γιων της Ελ Μακφέρσον

Ο μικρότερος γιος της υποστήριξε πλήρως τη διάσημη μητέρα του επειδή πίστευε ότι η χημειοθεραπεία ήταν «φιλί του θανάτου», αλλά ο μεγαλύτερος είχε τις επιφυλάξεις του.

«Ο Φλιν, που είναι πιο συμβατικός, δεν αισθανόταν καθόλου άνετα με την επιλογή μου. Είναι ο γιος μου, όμως, και θα με στήριζε σε οτιδήποτε και θα με αγαπούσε στις επιλογές μου, ακόμη και αν δεν συμφωνούσε με αυτές», δήλωσε η Ελ Μακφέρσον.

Η Ελ Μακφέροσν πρόσθεσε ότι ο πρώην της Αρκί Μπουσόν, με τον οποίο χώρισε το 2005 αφού καλωσόρισαν τους δύο γιους τους, «δεν συμφωνούσε» με τις μεθόδους της, αλλά της έγραψε ένα γράμμα λέγοντάς της πόσο «περήφανος» ήταν για «το θάρρος που έδειχνα».

Τα σχόλιά της έχουν αποδειχθεί διχαστικά, με έναν γιατρό να κατακεραυνώνει την Ελ Μακφέρσον για την προώθηση της «ολιστικής» θεραπείας, ενώ πολλές διασημότητες έχουν επίσης τοποθετηθεί στη συζήτηση.

Η Dr Liz O’Riordan, πρώην σύμβουλος ογκοπλαστικής χειρουργικής στο Ipswich Hospital NHS Trust, συζήτησε τους κινδύνους των εναλλακτικών θεραπειών για τον καρκίνο στην εκπομπή Lorraine του ITV, λέγοντας ότι η Ελ Μακφέροσν πιθανότατα δεν κατάλαβε το «αποτέλεσμα» των παρατηρήσεών της.

Είπε: «Νομίζω ότι είναι πραγματικά δύσκολο να το καταλάβω, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι εναλλακτικές ολιστικές θεραπείες μπορούν να θεραπεύσουν τον καρκίνο και είναι πραγματικά δύσκολο όταν κάποιος με το προφίλ της αποφασίζει να το κάνει αυτό».

«Η ανησυχία μου είναι ότι οι άνθρωποι θα δουν την επιλογή της και δεν θα πάρουν θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία και το πρόβλημα είναι ότι όταν οι γυναίκες δεν επιλέγουν την καθιερωμένη θεραπεία και κάνουν μόνο εναλλακτικές θεραπείες έχουν έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν».

*Με στοιχεία από dailymail.co.uk | Αρχική Φωτό: Elle Macpherson / Instagram