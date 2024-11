Μια οικογενειακή φίλη θυμάται τα κυριακάτικα γεύματα, το μεγαλείο και τις «ιδιοτροπίες» της Μάγκι Σμιθ

Την είχε πρωτοσυναντήσει το 1974, όταν o σύζυγός μου ήταν 22 ετών κι η Μάγκι Σμιθ πρωταγωνιστούσε στο Snap, μια κωμωδία για τις αφροδίσια νοσήματα.

Καθήκον του ήταν να την πηγαίνει και να την επιστρέφει από και προς το θέατρο και γενικά να της κρατάει το χέρι, πράγμα που θυμάται ως συναρπαστικό και τρομακτικό.

Αλλά τα βρήκαν: εκείνη εμπιστεύτηκε το γούστο του και εκείνος την ανέβασε σε 10 θεατρικά έργα σε διάστημα 22 ετών, συμπεριλαμβανομένων των Lettice and Lovage και The Importance of Being Earnest.

Οι σχέσεις της Μάγκι Σμιθ με τους συμπρωταγωνιστές της

Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία το 1993 – τη χρονιά που γνώρισα τον Ρόμπερτ – αλλά η Μάγκι Σμιθ ως γνωστόν απεχθανόταν τα πάντα γι’ αυτό, από τη σκηνοθεσία του Νίκολας Χίτνερ μέχρι τα σκηνικά του Μπομπ Κρόουλι.

Όταν ρωτήθηκε από τον ανταποκριτή για θέματα σόουμπιζ της Daily Mail αν θα πήγαινε την παράσταση στο Μπρόντγουεϊ, απάντησε: «Στο Μπρόντγουεϊ; Ούτε καν».

Είχε ιδιαίτερη απέχθεια για τον συμπρωταγωνιστή της, τον Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, στον οποίο έδωσε το παρατσούκλι Ρίτσαρντ Ε. Καντ (εκ του αγγλικού cant).

Για τον σύζυγό μου, τον Ρόμπερτ, η Μάγκι ήταν σαν οικογένεια: φίλη και σχεδόν γειτόνισσα των γονιών του (ο πατέρας του Ρόμπερτ ήταν διάσημος ατζέντης ηθοποιών, ενώ η μητέρα του ήταν σχεδόν εξίσου ειλικρινής και διαυγής με τη Μάγκι Σμιθ).

Η επόμενη ιδέα μου είχε καλύτερη υποδοχή: «Ας ανοίξουμε λίγη σαμπάνια!». Σύντομα άρχισε να χαλαρώνει και να λέει ιστορίες

Μάγκι Σμιθ και Τζούντι Ντεντς, δυο καλές φίλες

Η Μάγκι και εγώ τα πηγαίναμε καλά και, ευτυχώς, δεν ήμουν ποτέ αποδέκτης της οξύτητας της

Το 2002, συνεργαστήκαμε όταν έκανα μια φωτογράφιση «τα παρασκήνια των Όσκαρ» για τη βρετανική Vogue, της οποίας ήμουν τότε αρχισυντάκτρια.

Είχα την ιδέα να φωτογραφίσω τη Μάγκι Σμιθ και την καλύτερή της φίλη, Τζούντι Ντεντς, να παίξουν Travel Scrabble (η Μάγκι έπαιρνε πάντα μαζί της την ταξιδιωτική έκδοση του παιγνιδιού όπου κι αν πήγαινε) ενώ έκαναν μανικιούρ και πεντικιούρ στην ταράτσα του ξενοδοχείου Four Seasons στο Λος Άντζελες.

Και οι δύο κυρίες θα φορούσαν φαντεζί καφτάνια του Tom Ford, σχεδιασμένα για τον Yves Saint Laurent.

Όλα έμοιαζαν υπέροχα μέχρι το πρωί της φωτογράφησης, όταν η Μάγκι έφτασε στη σουίτα της Τζούντι.

Και οι δύο γυναίκες ήταν υποψήφιες για βραβεία – η Μάγκι Σμιθ για το Gosford Park, η Τζούντι Ντεντς για το Iris.

Η Μάγκι δεν ήταν ευχαριστημένη που βρήκε τη Τζούντι σε μια τεράστια σουίτα, ενώ εκείνη είχε τοποθετηθεί σε «ένα σπιρτόκουτο δίπλα σε ένα φρεάτιο ασανσέρ».

«Έχω θυμώσει», είπε με αυτή τη φωνή που θύμιζε τόσο πολύ τον μεγάλο της φίλο Κένεθ Γουίλιαμς. «Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω τη φωτογράφηση».

Δείτε το βίντεο με εικόνες της Μάγκι Σμιθ

Η Τζούντι Ντεντς ήξερε πώς να χειριστεί τη Μάγκι Σμιθ

Στην ομάδα της Vogue ξέσπασε πανικός. Πρότεινα να δούμε τα ρούχα: κακή ιδέα.

«Τι είναι αυτό το τατουάζ» γαύγισε καθώς έπιανε με το δάχτυλο το μεταξωτό σιφόν με το λεοπάρ μοτίβο. Η στυλίστρια έφυγε τρομαγμένη στον διάδρομο.

Η επόμενη ιδέα μου είχε καλύτερη υποδοχή: «Ας ανοίξουμε λίγη σαμπάνια!».

Σύντομα άρχισε να χαλαρώνει και να λέει ιστορίες. «Όταν ήμουν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού για την ταινία Η Δεύτερη Νιότη της Τζιν Μπρόντι», είπε, «έφτασα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου και βρήκα ένα μπουκάλι ζεστό αφρώδες κρασί και δύο πλαστικά ποτήρια.

»Όταν επέστρεψα μετά τη νίκη, διασκεδάζοντας είδα αντί γι’ αυτό ένα τεράστιο μπουκάλι σαμπάνιας σε έναν ασημένιο κουβά».

Τότε η Τζούντι μου ψιθύρισε: «Δοκίμασε να φέρεις τα κοσμήματα τώρα αμέσως, αυτό μπορεί να κάνει τη δουλειά».

Σύντομα η σουίτα γέμισε με εύσωμους φρουρούς ασφαλείας με μαύρα κοστούμια που κουβαλούσαν δίσκους με διαμάντια από τη Harry Winston. «

Πήγαινε εσύ πρώτη, Μαγκς», είπε η Τζούντι. Ήξερε πώς να χειριστεί τη φίλη της. Στο τέλος, οι φωτογραφίες άρεσαν τόσο πολύ στη Μάγκι που ζήτησε να της τις φτιάξουμε καρτ ποστάλ.

Όταν ερχόταν στο σπίτι μας για κυριακάτικο γεύμα, κανείς δεν έφευγε από το τραπέζι. Δεν ήθελες να χάσεις ούτε λέξη: ήταν ζωντανή ιστορία, κάτι που ήξερες ότι έπρεπε να απολαύσεις

Κανείς δεν έδινε ρούχα γιατί η Μάγκι Σμιθ ήταν μεγάλη

Για εκείνη τη φωτογράφηση, προσφέρθηκα να συνεργαστώ με οίκους μόδας για να βρω κάτι που θα φορούσε η Μάγκι Σμιθ.

Ωστόσο, όλοι αρνήθηκαν. Η απάντηση ήταν σοκαριστική.

«Είναι λίγο μεγάλη για εμάς», απαντούσαν (εκείνη τη στιγμή ήταν 67 ετών). «Δεν είναι πραγματικά η δημογραφική μας ομάδα».

Τελικά, μετά από πολλή πειθώ, ο Armani καταδέχτηκε να της επιτρέψει να δανειστεί ένα μαύρο παντελόνι και ένα μπλουζάκι από τα ράφια του.

Δόξα τω Θεώ, οι καιροί έχουν αλλάξει. Στα 88 της χρόνια, η Μάγκι Σμιθ έγινε το πρόσωπο της Loewe για την καμπάνια άνοιξη/καλοκαίρι 2024.

Φωτογραφημένη από τον Γιούργκεν Τέλερ, οι γραμμές στο πρόσωπό της και τα κοκάλινα δάχτυλά της δεν ρετουσαρίστηκαν.

Η ηλικία της ήταν κάτι που έπρεπε να γιορτάσουμε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maggie Smith Daily (@maggiesmithdaily)

Η Μάγκι Σμιθ δεν είχε φορέσει ποτέ της κορσέ

Την ίδια τη βραδιά, πρότεινα στη Μάγκι Σμιθ να φορέσει έναν κορσέ για να πετύχει μια βελτιωμένη σιλουέτα.

Δεν ήταν κάτι που είχε υπόψη της. Της είπα ότι εγώ φορούσα συνέχεια και της αγόρασα μερικά τέτοια ελαστικά εσώρουχα ως δώρο.

Ήταν τρομοκρατημένη: «Μοιάζουν σαν να ταιριάζουν σε κούκλα Barbie!» Τη διαβεβαίωσα ότι θα τα φορούσε και θα ένιωθε άνετα – και έτσι έγινε.

Η Μάγκι δεν κέρδισε το Όσκαρ εκείνο το βράδυ. Μετά την τελετή, πήγαμε στο πάρτι του Vanity Fair, αλλά δεν της άρεσε να συναναστρέφεται με σταρ.

Θα προτιμούσε να είναι στο σπίτι με ένα καλό βιβλίο. Προσκολληθήκαμε η μία στην άλλη όταν, στη μέση της γιορτής, έγινε διακοπή ρεύματος και βρεθήκαμε στο απόλυτο σκοτάδι για 10 λεπτά.

«Φανταστείτε να είχαν ληστέψει τα κοσμήματα όλων όταν άναψαν τα φώτα», γελούσε. Το επόμενο πρωί, μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι όταν έβγαλε τον κορσέ, έμοιαζε με «ξεφλουδισμένο κρεμμύδι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maggie Smith Daily (@maggiesmithdaily)

Η Μάγκι Σμιθ και τα πιτσιρίκια

Το 2003, η Μάγκι Σμιθ ήρθε στο λαμπερό πάρτι της πρεμιέρας της εκδοχής του μιούζικαλ Gypsy του Σαμ Μέντες, την οποία ο άντρας μου, Ρόμπερτ, έκανε παραγωγή στη Νέα Υόρκη.

Ένα τσούρμο νεαρών ηθοποιών, περίπου επτά ετών, ήταν παρούσες: όλες με φουσκωτά φορέματα, τα μαλλιά τους τεντωμένα και τραβηγμένα στην κορυφή του κεφαλιού τους σαν προφιτερόλ καλυμμένα με γκλίτερ.

Τις έσπρωχναν διάφοροι γονείς προς τη Μάγκι Σμιθ – διάσημη πλέον από το ρόλο της στο Χάρι Πότερ. Η Μάγκι συμφώνησε να βγάλει μερικές φωτογραφίες, παρόλο που έδειχνε τρομοκρατημένη.

Καθώς κοίταζε τα παιδιά που είχαν μακιγιαριστεί σαν διαγωνιζόμενες σε καλλιστεία, ανατρίχιασε, μουρμουρίζοντας με τον άψογο κωμικό της συγχρονισμό: «Δεν είναι σωστό».

Είχα την ιδέα να φωτογραφίσω τη Μάγκι Σμιθ και την καλύτερή της φίλη, Τζούντι Ντεντς, να παίξουν Travel Scrabble (η Μάγκι έπαιρνε πάντα μαζί της την ταξιδιωτική έκδοση του παιγνιδιού όπου κι αν πήγαινε)

Τζούντι Ντεντς και Μάγκι Σμιθ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maggie Smith Daily (@maggiesmithdaily)

Το ακαριαίο χιούμορ της Μάγκι Σμιθ

Αλλά οι αγαπημένες μου αναμνήσεις από τη Μάγκι Σμιθ είναι αυτές που την βλέπω να κάθεται στην κουζίνα μας και να λέει ιστορίες.

Όταν ερχόταν στο σπίτι μας για κυριακάτικο γεύμα, κανείς δεν έφευγε από το τραπέζι. Δεν ήθελες να χάσεις ούτε λέξη: ήταν ζωντανή ιστορία, κάτι που ήξερες ότι έπρεπε να απολαύσεις.

Θυμάμαι ότι κάποιος είπε ότι η Βανέσα Ρεντγκρέιβ είχε στραμπουλήξει τον αγκώνα της. «Που;» ρώτησε ένας από τους άλλους καλεσμένους.

«Στην υποκριτική», είπε η Μάγκι Σμιθ, με τα μάτια της να στενεύουν. Όλοι κατέρρευσαν. Ο κωμικός της συγχρονισμός ήταν άψογος.

Μια Κυριακή, ένας άλλος καλεσμένος ήταν ο αξιόλογος Ευρωπαίος σκηνοθέτης Ίβο βαν Χόφε, τον οποίο η Maggie μετονόμασε αμέσως σε «Ίβο βαν Χόφε κοντά στο Μπράιτον».

Το 1998 πέθανε ο αγαπημένος της σύζυγος, ο θεατρικός συγγραφέας, Μπέβερλι Κρος.

Ο Ρόμπερτ και εγώ πήγαμε στην κηδεία του και στη συνέχεια πίσω στο σπίτι της Μάγκι Σμιθ στο Τσέλσι. Κάπως τυχαία, βρέθηκα σε ένα δωμάτιο μόνη μαζί της. Δεν ήμασταν τόσο κοντά, αλλά καθόμουν μαζί της, κρατώντας το χέρι της, σιωπηλά.

Τον αγαπούσε τόσο πολύ και ένιωθε τόσο ευάλωτη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maggie Smith Daily (@maggiesmithdaily)

Τεράστιο προνόμιο να γνωρίσεις τη Μάγκι Σμιθ

Έξι χρόνια αργότερα, η μητέρα μου πέθανε. Ο Ρόμπερτ βρισκόταν στο Σίδνεϊ με τη Μάγκι Σμιθ για την παραγωγή μιας παράστασης των Talking Heads.

Πέταξε σπίτι για μια μέρα για να έρθει στην κηδεία της μητέρας μου και το επόμενο πρωί επιστρέψαμε μαζί στην Αυστραλία. Μόλις έφτασα εκεί, η Μάγκι Σμιθ ήταν αυτή που μου κρατούσε το χέρι.

Η τελευταία φορά που τηλεφώνησε στον Ρόμπερτ ήταν από ένα γηροκομείο, όπου ανάρρωνε από μια εγχείρηση.

Η Μάγκι Σμιθ αστειεύτηκε λέγοντας ότι η παρουσία της εκεί της θύμισε την τρομερή συμπεριφορά της μητέρας της όταν βρισκόταν σε παρόμοια θέση.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ την έκφραση αγάπης στο πρόσωπο του Ρόμπερτ καθώς μιλούσαν.

Θα μου λείψει πολύ η Μάγκι Σμιθ, την οποία οι αγαπημένοι της γιοι, Τόμπι και Κρις, και οι οικογένειές τους, μοιράστηκαν τόσο γενναιόδωρα με τον κόσμο.

Το να τη γνωρίζεις ήταν σαν να αισθάνεσαι το πιο τεράστιο προνόμιο, να βρίσκεσαι στην τροχιά μιας τόσο ταλαντούχας καλλιτέχνιδας και μοναδικής γυναίκας.

Δεν θα συναντήσω ποτέ άλλο άτομο σαν κι αυτήν.

Είμαστε όλοι πολύ φτωχότεροι για την απώλειά της.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Μάγκι Σμιθ – YouTube