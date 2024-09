Η Μάγκι Σμιθ πέθανε ακριβώς ένα χρόνο μετά τον θάνατο του «Ντάμπλντορ» από τον Χάρι Πότερ

Οι θαυμαστές του Χάρι Πότερ διαπίστωσαν μια σχέση μεταξύ της σπουδαίας Μάγκι Σμιθ και του θρυλικού Μάικλ Γκάμπον που δεν αφορά μόνο τους αγαπημένους κινηματογραφικούς τους ρόλους.

Οι δύο ηθοποιοί πέθαναν ακριβώς την ίδια ημερομηνία – 27 Σεπτεμβρίου – με διαφορά ακριβώς ενός έτους, με τη Σμιθ φέτος σε ηλικία 89 ετών και τον Γκάμπον το 2023, σε ηλικία 82 ετών.

Η φιλία των ΜακΓκόναγκαλ και Ντάμπλντορ

Η Σμιθ υποδύθηκε την αθυρόστομη καθηγήτρια Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ στο blockbuster franchise φαντασίας. Ο χαρακτήρας της ήταν η τρομερή καθηγήτρια μεταμόρφωσης του Χόγκουαρτς, επικεφαλής του οίκου Γκρίφιντορ και, αργότερα, διευθύντρια, αναλαμβάνοντας την τελευταία θέση από τον καθηγητή Άλμπους Ντάμπλντορ.

Ο Γκάμπον ανέλαβε τον ρόλο του Ντάμπλντορ, του επί χρόνια συναδέλφου και φίλου της ΜακΓκόναγκαλ, αρχής γενομένης από την ταινία «Ο Χάρι Πότερ και ο Αιχμάλωτος του Αζκαμπάν» (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) του 2004.

Η Βρετανίδα ηθοποιός με περισσότερες από 80 κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και θεατρικές συμμετοχές σε διάστημα 70 και πλέον ετών, κέρδισε δύο βραβεία Όσκαρ (από έξι συνολικά υποψηφιότητες), τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, τέσσερα βραβεία Έμμυ και ένα βραβείο Τόνι

Διαδέχτηκε τον Ρίτσαρντ Χάρις, ο οποίος είχε υποδυθεί τον Ντάμπλντορ στις δύο πρώτες ταινίες του Χάρι Πότερ, πριν πεθάνει το 2002 σε ηλικία 72 ετών.

27 Σεπτεμβρίου

Ο Γκάμπον απεβίωσε «ειρηνικά» στο νοσοκομείο αργά το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου 2023, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ιρλανδικής καταγωγής Βρετανού ηθοποιού σε δήλωσή του στο PEOPLE την επόμενη μέρα, που εκδόθηκε εκ μέρους της συζύγου και του γιου του.

«Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε την απώλεια του κυρίου Μάικλ Γκάμπον», ξεκινούσε η δήλωση. «Αγαπημένος σύζυγος και πατέρας, ο Μάικλ πέθανε ειρηνικά στο νοσοκομείο με τη σύζυγό του Αν και τον γιο του Φέργκους στο κρεβάτι του, μετά από πνευμονία. Ο Μάικλ ήταν 82 ετών».

Συστήθηκε σε μια νέα γενιά σινεφίλ με την ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, 2001) και συνέχισε να επαναλαμβάνει το ρόλο της ΜακΓκόναγκαλ στις υπόλοιπες επτά ταινίες της σειράς

Η ανακοίνωση κατέληγε: «Σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή σε αυτή την οδυνηρή στιγμή και σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα υποστήριξης και αγάπης».

Οι γιοι της Σμιθ, Τόμπι Στίβενς και Κρις Λάρκιν, επιβεβαίωσαν την είδηση του θανάτου της την ίδια ημερομηνία φέτος, λέγοντας σε ανακοίνωσή τους ότι η μητέρα τους «απεβίωσε ειρηνικά στο νοσοκομείο νωρίς σήμερα το πρωί, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου».

«Άκρως κλειστό άτομο, ήταν μαζί με τους φίλους και την οικογένειά της στο τέλος. Άφησε πίσω της δύο γιους και πέντε αξιαγάπητα εγγόνια που είναι συντετριμμένα από την απώλεια της εξαιρετικής μητέρας και γιαγιάς τους», προσθέτουν μεταξύ άλλων τα αδέρφια.

«Κάποια που σε τρομάζει, αλλά κάποια που δίνει μια πραγματική αίσθηση ζεστασιάς»

Η Βρετανίδα ηθοποιός με περισσότερες από 80 κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και θεατρικές συμμετοχές σε διάστημα 70 και πλέον ετών, κέρδισε δύο βραβεία Όσκαρ (από έξι συνολικά υποψηφιότητες), τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, τέσσερα βραβεία Έμμυ και ένα βραβείο Τόνι.

Συστήθηκε σε μια νέα γενιά σινεφίλ με την ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, 2001) και συνέχισε να επαναλαμβάνει το ρόλο της ΜακΓκόναγκαλ στις υπόλοιπες επτά ταινίες της σειράς.

H προσωπικότητα της Μάγκι Σμιθ, η οποία αποτελούνταν από ένα κράμα γλυκύτητας και κύρους ήταν ακριβώς αυτό που γοήτευσε τον σκηνοθέτη Κρις Κολόμπους όταν έκανε το casting για την πρώτη ταινία Χάρι Πότερ.

Σε ένα απόσπασμα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 που δημοσιεύτηκε στο YouTube, ο Κολόμπους – ο οποίος σκηνοθέτησε τις δύο πρώτες ταινίες Χάρι Πότερ, συμπεριλαμβανομένης της Φιλοσοφικής Λίθου και της ταινίας «Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά» του 2002 – σκεφτόταν «τι χρειαζόμασταν» από τη ΜακΓκόναγκαλ.

«Κάποια που σε τρομάζει, αλλά κάποια που δίνει μια πραγματική αίσθηση ζεστασιάς και ψυχής», είπε ο Κολόμπους, σήμερα 66 ετών, για το πού κατέληξε. «Και αυτή ακριβώς είναι η Μάγκι. Και σκέφτηκα, ότι αυτή είναι τέλεια για τη ΜακΓκόναγκαλ».

*Με πληροφορίες από: People