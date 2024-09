«Ήταν μία από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες που έζησαν ποτέ»- Το «αντίο» του «Χάρι Πότερ» στη Μάγκι Σμιθ

Ως «μία από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες που έζησαν ποτέ» θυμάται ο Ντάνιελ Ράντκλιφ την συμπρωταγωνίστριά του Μάγκι Σμιθ. Η ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή (27/9), η οικογένειά της.

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ και η Μάγκι Σμιθ αποτέλεσαν δύο από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές στη διάσημη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ», με τη συνεργασία τους να αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα της στην παγκόσμια κινηματογραφική σκηνή. Ο Ράντκλιφ, που υποδύθηκε τον πρωταγωνιστή της ταινίας, και η Σμιθ, ως η αυστηρή αλλά δίκαιη καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη χημεία μπροστά από τις κάμερες, κάτι που αντικατοπτρίζεται στην αλληλεπίδραση των χαρακτήρων τους. «Άφησε μια εκπληκτική κληρονομιά και θα τη θυμόμαστε πάντα», συνέχισε ο Ράντκλιφ σε ανάρτησή του για την ηθοποιό.

Truly heartbreaking, she was one of the most talented women to ever live. She left an amazing legacy and she’ll always be remembered 💔 pic.twitter.com/31foW6xPJg

— Daniel Radcliffe (@ldanradcliffe) September 27, 2024