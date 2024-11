Οι 11άδες του Ρεάλ Μαδρίτης – Μίλαν (pics)

Το σπουδαίο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μίλαν είναι αυτό που ξεχωρίζει από το αποψινό πρόγραμμα του Champions League.

Οι Μαδριλένοι υποδέχονται τους «ροσονέρι» σε μια αναμέτρηση όπου θα… παραταχθούν στο χορτάρι του Σαντιάγκο Μπερναμπέου 22 τρόπαια πρωταθλητριών Ευρώπης/Champions League.

Περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, από τους Κάρλο Αντσελότι και Πάουλο Φονσέκα.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ: Λούνιν, Λούκας Βάσκεθ, Μιλιτάσο, Ρούντιγκερ, Μεντί, Βαλβέρδε, Μόντριτς, Τσουαμενί, Μπέλινγκχαμ, Βινίσους και Εμπαπέ.

Η ενδεκάδα της Μίλαν: Μενιάν, Έμερσον, Τιαό, Τομόρι, Ερνάντες, Φοφανά, Ράιντερς, Μούσα, Πούλισικ, Λεάο και Μοράτα.

Your AC Milan starting 11 for a huge night at the Bernabéu 📋#RealMilan #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/bWtiWW6kkF

— AC Milan (@acmilan) November 5, 2024