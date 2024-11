Ο Tyler, The Creator λέει ότι οι «ρατσίστριες» Swifties προσπαθούν να τον κάνουν cancel για παλιούς στίχους

Ο Tyler, The Creator κατηγόρησε τους «ρατσιστές» θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ, οι οποίοι, όπως λέει, προσπάθησαν να τον κάνουν cancel για τους παλιούς του στίχους.

Ο 33χρονος ράπερ του «See You Again» εμφανιζόταν σε ένα σόου-έκπληξη για το Halloween στη Βοστώνη την Τετάρτη (31 Οκτωβρίου) για να προωθήσει την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, Chromakopia, όταν εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των Swifties.

«Όλες οι Swifties με τον ρατσιστικό κ@λο τους είναι θυμωμένες μαζί μου και αναφέρουν παλιούς στίχους», ακούγεται ο Tyler να λέει στο κοινό καθώς στέκεται πάνω σε ένα πράσινο κοντέινερ με το όνομα του άλμπουμ του να αναγράφεται με μαύρα γράμματα.

«Σκύλες πηγαίνετε να ακούσετε το ‘Tron Cat’, δεν δίνω δεκάρα για την γ***μένη πόρνη», λέει, αναφερόμενος στο τραγούδι του 2011, το οποίο περιλαμβάνει τους αμφιλεγόμενους στίχους: «Βιάζω μια έγκυο σκύλ@ και λέω στους φίλους μου ότι έκανα τρίο».

Ο Tyler είπε στο πλήθος την Τετάρτη: «Τι στο πούτσ@. Θα μου βγάλουν τον παλιό μου εαυτό».

Tyler, The Creator addresses “Swifties” bringing up old lyrics trying to cancel him online. pic.twitter.com/ID9BTsPEPN

— Pop Crave (@PopCrave) November 1, 2024