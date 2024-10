Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ισπανία. Εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης στη Βαλένθια, δήλωσε στο Reuters, ότι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 51 άνθρωποι. Οι προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο για 13 νεκρούς.

Ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ορισμένοι άνθρωποι παραμένουν απομονωμένοι σε δυσπρόσιτες τοποθεσίες

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο κυβερνήτης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι βρέθηκε ένας απροσδιόριστος αριθμός πτωμάτων, αλλά δεν έδωσε αριθμό «από σεβασμό προς τις οικογένειες». Πληροφορίες κάνουν λόγο και για τουλάχιστον τρεις αγνοούμενους στη συγκεκριμένη πόλη.

Βίντεο δείχνουν ανθρώπους παγιδευμένους στα νερά των πλημμυρών, αρκετοί από τους οποίους κρέμονται από δέντρα για να μην παρασυρθούν

Οι καταρρακτώδεις βροχές που προκλήθηκαν από ένα ψυχρό μέτωπο που κινείται στα νότια και ανατολικά της χώρας είχαν πλημμυρίσει δρόμους και πόλεις την Τρίτη, ωθώντας τις αρχές στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο να συμβουλεύσουν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν κάθε μη απαραίτητο ταξίδι, μεταδίδει το Reuters.

Scary fast-flowing flash floods through streets of Albacete, Spain today, these aren't rare incidents anymore, this is one of several Spanish communities quite far apart seeing streets turn into raging rivers yesterday, today & likely tomorrow too

Κόκκινος συναγερμός στη Βαλένθια – Συγκλονιστικές εικόνες

Σε ορισμένες περιοχές, η ποσότητα της βροχής που έπεσε σε διάστημα 24 ωρών συνήθως πέφτει σε διάστημα ενός μήνα, ανέφεραν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Utiel, Valencia in Spain today…. This is not normal

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας AEMET κήρυξε κόκκινο συναγερμό στην ανατολική περιοχή της Βαλένθια, με ορισμένες περιοχές όπως η Τούρις και η Ουτιέλ να καταγράφουν 200 χιλιοστά βροχόπτωσης.

Δεκάδες βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους παγιδευμένους στα νερά των πλημμυρών, αρκετοί από τους οποίους κρέμονται από δέντρα για να μην παρασυρθούν.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες και από τις επιχειρήσεις διάσωσης ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί στα νερά.

People being rescued from the flooding in Valencia tonight. I dread to think how many people are still waiting. Emergency services must be inundated with SOS calls…

Ένα viral βίντεο φάνηκε να καταγράφει ανεμοστρόβιλο, ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο στην Ισπανία. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως τη γνησιότητα των βίντεο.

Come for a break in Spain they said. It'll be relaxing they said Ribera Alta near Valencia this afternoon

Αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας που μετέφερε 276 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

Πλημμύρες στην Ισπανία – Αγωνιώδεις κλήσεις για βοήθεια

Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί δέχονταν εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια από πολίτες που είχαν παγιδευτεί σε πλημμυρισμένες περιοχές ή αναζητούσαν αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν μπορούσαν να φτάσουν σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

Spain is currently experiencing catastrophic flash flooding, especially across Andalucía, Murcia & Valencia 4+ inches of rain are expected across the typically dry, arid landscape Emergency services are working hard to manage the situation.

«Ενημερώνομαι με ανησυχία για τις πληροφορίες για αγνοούμενους και ζημιές που προκάλεσε η καταιγίδα τις τελευταίες ώρες», ανέφερε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μέσω X, καλώντας επίσης τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. «Πολλή προσοχή και να αποφύγετε τις ανώφελες μετακινήσεις», τόνισε.

«Ενημερώνομαι με ανησυχία για τις πληροφορίες για αγνοούμενους και ζημιές που προκάλεσε η καταιγίδα τις τελευταίες ώρες», ανέφερε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μέσω X, καλώντας επίσης τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. «Πολλή προσοχή και να αποφύγετε τις ανώφελες μετακινήσεις», τόνισε.

Κλειστά σχολεία – Ακύρωση πτήσεων

Οι δημοτικές αρχές της Βαλένθια ανακοίνωσαν ότι όλα τα σχολεία θα μείνουν κλειστά σήμερα, όπως και τα δημόσια πάρκα, και ότι όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν.

Δώδεκα πτήσεις που θα προσγειώνονταν στο αεροδρόμιο της Βαλένθια εκτράπηκαν σε άλλες πόλεις της Ισπανίας λόγω των καταρρακτωδών βροχών και των ισχυρών ανέμων, ανακοίνωσε ο ισπανικός φορέας διαχείρισης αεροδρομίων Aena.

Άλλες δέκα πτήσεις που αναμενόταν να αναχωρήσουν ή να φτάσουν στο αεροδρόμιο ακυρώθηκαν.

Επίσης ο εθνικός φορέας διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών Adif ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Βαλένθια λόγω των επιπτώσεων της καταιγίδας στα βασικά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου.