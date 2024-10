Πλημμύρες στην Ισπανία σκοτώνουν δεκάδες πολίτες – Ποσότητα βροχής ενός έτους μέσα σε 8 ώρες

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ισπανία.

Στην πόλη Chiva, κοντά στη Βαλένθια, έπεσε ποσότητα βροχής ίση με εκείνη ενός ολόκληρου έτους μέσα σε μόλις οκτώ ώρες, και οι τοπικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι είναι «αδύνατο» ακόμη να οριστεί ένας τελικός αριθμός για τα θύματα.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα νερά των πλημμυρών να προκαλούν χάος στην ευρύτερη περιοχή, γκρεμίζοντας γέφυρες και παρασύροντας αυτοκίνητα στους δρόμους.

Άλλα βίντεο φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους να κρατιούνται από δέντρα για να αποφύγουν το ορμητικό νερό.

JUST IN: The #Valencia region in #Spain wakes up in chaos after stationary #storms dumped more than 400mm of rain in a few hours! The latest toll is terrible: at least 51 dead and many missing!! #dana pic.twitter.com/fJvmKy5C3O

— Weather monitor (@Weathermonitors) October 30, 2024