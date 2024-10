Δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι στη νοτιοανατολική Ισπανία.

Καταρρακτώδεις βροχές από εχθές Τρίτη (29/10) προκάλεσαν φονικές πλημμύρες, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες πολίτες στην περιοχή της Βαλένθια.

Ο αριθμός των νεκρών μέχρι στιγμής ανέρχεται στους 64. Την ίδια στιγμή υπάρχουν αναφορές και για αγνοουμένους.

Οι εικόνες και τα βίντεο μιλούν από μόνα τους. Οι δρόμοι το βράδυ της Τρίτης είχαν μετατραπεί σε ποτάμια παρασύροντας αυτοκίνητα και ανθρώπους.

My thoughts & prayers are with the people of #Valencia #Spain after devastating floods killed at least 51 people & destroyed several properties My condolences to the victims’ families & wishing a speedy recovery to those injured #Solidarity @EspanaenUE 🇻🇪🇪🇸pic.twitter.com/jh6FVAw0nM

— Nelson Dordelly Rosales, Ph.D/LL.D (@nelsondordelly) October 30, 2024