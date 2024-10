Στους 62 ανήλθαν οι νεκροί από τις σαρωτικές πλημμύρες, στην Ισπανία σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη και την αγωνία για τους αγνοούμενους να αυξάνεται.

Οι χειρότερες ξαφνικές πλημμύρες εδώ και τρεις δεκαετίες σάρωσαν την περιοχή της Βαλένθια στην ανατολική Ισπανία μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν χθες, Τρίτη, αφήνοντας πίσω τους πόλεις και δρόμους βυθισμένους στα νερά.

Δεκάδες βίντεο στα social media έδειχναν ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί από τα νερά των πλημμυρών και κάποιους που αναγκάζονταν να σκαρφαλώσουν σε δέντρα ή στις στέγες για να μην παρασυρθούν από τα νερά.

Οι ισπανικές αρχές έχουν κινητοποιήσει τη στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ τα ελικόπτερα μεταφέρουν ανθρώπους που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

Spanish firefighters rescue drivers from floodwaters after Spain’s meteorological agency put the Valencia region under the highest red alert for extreme rainfalls.https://t.co/1JXcRjwzcp pic.twitter.com/jw8AjSZkz9

