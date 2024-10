«Ω, καθρέφτη στον ουρανό, τι είναι η αγάπη;»: Ο Tόμ Μπρέιντι χαιρετάει την εγκυμοσύνη της Ζιζέλ Μπούντχεν με Fleetwood Mac

«Ο Τομ Μπρέιντι το ζει» γράφουν στα social media χρήστες μετά την κρυπτογραφημένη ανάρτηση του πρώην αθλητή του NFL και την πρώτη του μετά τα νεά εγκυμοσύνης της πρώην συζύγου και μητέρα των δύο παιδιών τους, Ζιζέλ Μπούντχεν.

Θυμίζοντας τους καιρούς που οι έφηβοι στις αρχές του Facebook συνήθιζαν να ενημερώνουν τους φίλους με τραγούδια και μελοδραματικά quotes με στίχους τραγουδιών emo μετά από έναν χωρισμό, o πρώην σταρ του NFL έκανε ανάρτηση στο IG του μια εικόνα ενός ηλιοβασιλέματος συνοδευόμενη από τη διασκευή των The Chicks στο τραγούδι των Fleetwood Mac, Landslide.

Η ανάρτηση του ήταν και η πρώτη μετά την ανακοίνωση εγκυμοσύνης της Ζιζέλ Μπούντχεν στο τρίτο της παιδί με το νέο σύντροφο της, Χοακίμ Βαλέντε.

Ο Τομ Μπρέιντι συνόδεψε την ανάρτηση με τρία emoji καρδιάς, και συμπλήρωσε την ανάρτηση με τους στίχους: «Ω, καθρέφτη στον ουρανό, τι είναι η αγάπη / Μπορεί το παιδί μέσα στην καρδιά μου να υψωθεί ψηλά / Μπορώ να πλεύσω μέσα από τις μεταβαλλόμενες παλίρροιες του ωκεανού;».

Ο Μπρέιντι δεν έδωσε κάποια διευκρίνηση για το τι θέλει να πει με την ανάρτηση με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την ανάρτηση του.

Why is Tom Brady posting like a moody teenager from the early 2000s? https://t.co/eAkA4fMGxP — Jake Rubinstein (@Jlrube) October 29, 2024

Τομ Μπρέιντι και social media, μια ιστορία με υποθέσεις

Το 2023, για παράδειγμα, δημοσίευσε μια φράση του Ραλφ Ουάλντο Έμερσον μετά από τη συνέντευξη της Ζιζέλ Μπούντχεν στο Vanity Fair.

Το απόφθεγμα του Αμερικανού δοκιμιογράφου, λέκτορα, και ποιητή -ηγήθηκε του κινήματος του υπερβατισμού στα μέσα του 19ου αιώνα, ήταν υπέρμαχος της ατομοκρατίας και ενάντια στις ηθικοοικονομικές πιέσεις των κοινωνικών προτύπων- μίλησε στον Τομ Μπρέιντι που το αναρτησε στο IG του.

«Τι είναι επιτυχία;» ρώτησε ο πρώην ποδοσφαιριστής τους followers του αναπαράγοντας τον Έμερσον.

«Να γελάμε συχνά και πολύ. Να κερδίζεις τον σεβασμό των έξυπνων ανθρώπων και τη στοργή των παιδιών. Να έχεις κερδίσεις την εκτίμηση των έντιμων κριτικών και να υπομένεις την προδοσία των ψεύτικων φίλων. Να εκτιμάς την ομορφιά. Να βρίσκεις το καλύτερο στους άλλους. Να αφήνεις τον κόσμο πίσω σου λίγο καλύτερ0 -είτε με ένα υγιές παιδί, είτε με ένα φροντισμένο κήπο, είτε έχοντας συνεισφέρει κοινωνικά. Να ξέρεις ότι έστω και μια ζωή έχει αναπνεύσει ευκολότερα επειδή έχεις ζήσει».

Το απόσπασμα καταλήγει: «Αυτό πέτυχε!»

Οι χρήστες ερμήνευσαν την ανάρτηση ως ως απάντηση στη συνέντευξη της Μπούντχεν στο Vanity Fair, που είχε δημοσιευθεί λίγες ώρες πριν.

Σε αυτήν η Ζιζέλ Μπούντχεν αναφέρθηκε στο διαλυμένο γάμο τους. «Αν υπάρχει ένα άτομο που θέλω να είναι ο πιο ευτυχισμένος στον κόσμο, είναι αυτός, πιστέψτε με. Θέλω να πετύχει και να κατακτήσει (όσα επιθυμεί)», είπε για τον πρώην σύζυγό της. «Θέλω όλα του τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Αυτό θέλω, πραγματικά, από τα βάθη της καρδιάς μου».

Oι Μπρέιντι και Μπούντχεν χώρισαν στις 28 Οκτωβρίου 2022.

Τον Αύγουστο του 2022, ο Μπρέιντι άφησε την ομάδα του, Τάμπα Μπέι Μπακανίρς (Tampa Bay Buccaneers), για να αφοσιωθεί σε ένα «προσωπικό ζήτημα».

Έλειπε από τις προπονήσεις για 11 ημέρες πριν επιστρέψει τελικά στις 27 Αυγούστου.

Την 1η Σεπτεμβρίου, το Page Six ανέφερε ότι το ζευγάρι περνούσε κρίση στη σχέση του με πολλές συγκρούσεις για τα παιδιά, την περιουσία κα.

Στη συνέχεια, πηγές ανέφεραν ότι η κρίση είχε ξεσπάσει λόγω της απόφασης του Μπρέιντι να επιστρέψει ακόμη μια σεζόν στο NFL αν και είχε δεσμευτεί ότι θα αποσυρθεί.

Λίγο αργότερα, οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν τα χαρτιά διαζυγίου τους.

Μια λυρική κατολίσθηση με υπογραφή Stevie Nicks

Το Landslide (Κατολίσθηση) είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε αρχικά από τη Stevie Nicks και ερμηνεύτηκε από αυτήν και το συγκρότημα της, Fleetwood Mac. Κυκλοφόρησε το 1975.

Οι Chicks κυκλοφόρησαν μια διασκευή του τραγουδιού το 2022.

Ο Τομ Μπρέιντι τραγουδάει αυτό:

