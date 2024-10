Ζιζέλ Μπούντχεν, Ζιού Zίτσου, απιστία και έγκλημα: Αυτός είναι ο Χοακίμ Βαλέντε

Η Ζιζέλ Μπούντχεν είναι πολλά πράγματα —μαμά, συγγραφέας, αθλήτρια, μαγείρισσα και ακτιβίστρια για το περιβάλλον. Πρώτα από όλα όμως είναι ένα από τα πλέον εμβληματικά supermodel και χωρίς αμφιβολία ένα από τα ακριβοπληρωμένα στον κόσμο σύμφωνα με το Forbes.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν υπήρξε σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο (ήταν μαζί πέντε χρόνια) και ήταν παντρεμένη με τον Τομ Μπρέιντι του NFL για 13 χρόνια.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Τομ Μπρέιντι γνωρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2006 και παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 2009.

Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον Μπέντζαμιν και την Βίβιαν και είναι θετή μητέρα του γιου του Μπρέιντι, Τζον, που έχει ο αθλητής από τον πρώτο του γάμο, με την ηθοποιό και μοντέλο Μπρίτζετ Μοινάχαν.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Τομ Μπρέιντι χώρισαν το 2022 και οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους τον Οκτώβριο.

View this post on Instagram

Σήμερα πλέον η Ζιζέλ Μπούντχεν γυρίζει σελίδα στη ζωή της με τον νέο σύντροφο της, τον εκπαιδευτή ζίου ζίτσου και επίσης βραζιλιάνο Χοακίμ Βαλέντε.

Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε από το People και σήμερα ανακοινώθηκε η εγκυμοσύνη της Ζιζέλ Μπούντχεν στο τρίτο της παιδί.

Αυτός είναι ο πατέρας του, ο Χοακίμ Βαλέντε.

View this post on Instagram

Ο Χοακίμ Βαλέντε είναι ένας από τους τρεις αδελφούς Βαλέντε, οι οποίοι είναι γνωστοί για τη συμβολή τους στην προώθηση και τη διδασκαλία του βραζιλιάνικου Ζίου Ζίτσου.

Οι αδελφοί Βαλέντε διευθύνουν την Valente Brothers Jiu-Jitsu, μια σχολή πολεμικών τεχνών που εδρεύει στο Μαϊάμι των ΗΠΑ.

Ο Χοακίμ μαζί με τους αδελφούς του, τον Πέδρο και τον Γκιγέρμε, διδάσκουν την παραδοσιακή μέθοδο Gracie Jiu-Jitsu και συνεχίζουν την παράδοση της οικογένειας με βαθιές ρίζες στο Ζίου Ζίτσου.

Η εκπαίδευσή τους ξεκίνησε από νεαρή ηλικία στη Βραζιλία υπό την καθοδήγηση του πατέρα τους, Πέδρο Βαλέντε Σίνιορ, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Helio Gracie, μιας εμβληματικής προσωπικότητας και από τους θεμελιωτές του Βραζιλιάνικου Ζίου Ζίτσου.

Οι Βαλέντε μετανάστευσαν στις ΗΠΑ, όπου συνέχισαν τη διάδοση του συστήματος Gracie με έδρα τους το Μαϊάμι το 1998.

Ο Χοακίμ και τα αδέλφια του επικεντρώνονται όχι μόνο στη μάχη και την αυτοάμυνα, αλλά και στη φιλοσοφία που συνοδεύει το παραδοσιακό Gracie Jiu-Jitsu και εκπαιδεύουν τους μαθητές τους υπερθεματίζοντας τη σημασία της ηρεμίας, της πειθαρχίας και της αυτοπεποίθησης σε καταστάσεις έντασης και κινδύνου.

Η σχολή του Χοακίμ Βαλέντε ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση, με το πρόγραμμά τους να περιλαμβάνει ταυτικές και τεχνικές αυτοάμυνας και διδασκαλία βασισμένη σε πραγματικά σενάρια, καθώς και στη σωματική και πνευματική ενδυνάμωση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της σχολής η οικογένεια ξεκίνησε για πρώτη φορά την πολεμική τέχνη πριν από σχεδόν 70 χρόνια.

View this post on Instagram

Οι Μπούντχεν και Βαλέντε συναντήθηκαν για πρώτη φορά όταν το μοντέλο άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα Ζίου-Ζίτσου στην ακαδημία του το 2021.

Εκείνη την εποχή, η Μπούντχεν ήταν ακόμα παντρεμένη με τον Μπρέιντι και ο στενός της κύκλος είπε στο People ότι η σχέση τους ήταν αυστηρά πλατωνική στην αρχή της γνωριμίας.

«Ήταν φίλοι», γράφει το People. «Ήταν μια τεράστια παρηγοριά για τη Ζιζέλ, ενώ εκείνη περνούσε το διαζύγιό της. Η φιλία τους έγινε ρομαντική μετά το διαζύγιο».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι δύο ήρθαν κοντά λόγω κοινών ενδιαφερόντων και παρόμοιου υπόβαθρου.

«Έχουν πολλά κοινά. Και οι δύο έφυγαν από τη Βραζιλία πολύ νέοι. Και οι δύο έχουν δημιουργήσει εκπληκτικές ζωές για τον εαυτό τους στις ΗΠΑ. Και οι δύο αγαπούν το Μαϊάμι, αλλά επίσης απολαμβάνουν τα ταξίδια. Και οι δύο απολαμβάνουν την υγιεινή ζωή».

Ο Χοακίμ Βαλέντε είναι δάσκαλος Ζίου Ζϊτσου και στα δύο παιδιά της Μπούντχεν με τον Μπρέιντι. Ο έφηβος γιος τους Μπέντζαμιν ήταν ο λόγος που άρχισε να σπουδάζει και η Μπούντχεν στην ακαδημία του νέου συντρόφου της.

«Αρχικά, δεν το σκεφτόμουν καν για τον εαυτό μου», είπε στο Dust Magazine το 2022. «Όταν όμως έφερα [τον γιο μου] στο πρώτο μάθημα και άρχισα να μιλάω με τον Χοακίμ συνειδητοποίησα ότι το Ζίου Ζίτσου ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αυτοάμυνα».

View this post on Instagram

Ο μικρότερος από τα αδέρφια της οικογένειας, ο Χοακίμ Βαλέντε ακολούθησε τα αδέλφια του στις ΗΠΑ για σπουδές το 2007.

Ο Χοακίμ Βαλέντε σπούδασε εγκληματολογία στο Πανεπιστήμιο Barry στο Miami Shores της Φλόριντα.

Και οι τρεις εκπαιδευτές Ζίου Ζίτσου έχουν πτυχία. Ο μεγαλύτερος αδελφός Βαλέντε, Πέδρο Τζούνιορ πήρε MBA από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, ενώ ο Γκούι σπούδασε στο ίδιο ακαδημαϊκό ίδρυμα με τον Χοακίμ, το Barry, αποκτώντας μεταπτυχιακό στις στο sports management.

Ο Χοακίμ Βαλέντε διατηρεί ιδιωτικό λογαριασμό στο Instagram και κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Οι μόνες πληροφορίες από το προφίλ που είναι διαθέσιμες στο κοινό είναι το βιογραφικό του, το οποίο περιλαμβάνει τα ονόματα χρήστη για τον λογαριασμό της ακαδημίας Valente Brothers (@ValenteBrothers), τον λογαριασμό Valente Brothers Tactical Training (@TacticalVB) και τον λογαριασμό για τον κωδικό 753 (@753Code) , ένα lifestyle blog που διευθύνουν οι Βαλέντε.

Σε συνέντευξη της τον Μάρτιο του 2024 στους New York Times, η Ζιζέλ Μπούντχεν ξεκαθάρισε ότι το ειδύλλιό της με τον Βαλέντε δεν ξεκίνησε πριν το χωρισμό της από τον Μπρέιντι.

«Αυτό είναι ψέμα», είπε σχετικά με τις κατηγορίες για απιστία.

Η Μπούντχεν αναφέρθηκε στην κριτική που αντιμετώπισε μετά τον χωρισμό της από τον αστέρα του NFL.

«Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλές γυναίκες. Mας κατηγορούν γιατί έχουμε το θάρρος να εγκαταλείψουμε μια ανθυγιεινή σχέση και μας χαρακτηρίζουν ως άπιστες», είπε. «Φυσικά για μένα, όλη αυτή η κακεντρέχεια είναι αρκετά ‘ενισχυμένη’».

Στην ίδια συνέντευξη που έδωσε προωθώντας την έκδοση του βιβλίου μαγειρικής που υπογράφει με τίτλο «Nourish», η Μπούντχεν είπε:

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω ερωτικά κάποιον που πρώτα υπήρξε φίλος μου. Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ ειλικρινές και είναι πολύ διαφανές, όπως ο ίδιος».

Gisele Bündchen Is Pregnant with Baby No. 3, Her First with Boyfriend Joaquim Valente (Exclusive) https://t.co/psQi17s2JG

— People (@people) October 28, 2024