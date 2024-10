Ζιζέλ Μπούντχεν: Eίναι έγκυος από τον σύντροφό της Χοακίμ Βαλέντε

Η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Χοακίμ Βαλέντε είναι μαζί τον Ιούνιο του 2023, αν και οι πρώτες τους κοινές εμφανίσεις είχαν καταγραφεί από τον Νοέμβριο του 2022. Πλέον, το αγαπημένο ζευγάρι όμως ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή του ζωή.

Το μοντέλο ετοιμάζεται να γίνει μητέρα για τρίτη φορά, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της και εκπαιδευτή Jiu-Jitsu.

Σύμφωνα με πηγή (η οποία είναι πολύ κοντινό πρόσωπο του στο ζευγαριου) που μίλησε στο PEOPLE, οι δυο τους είναι ενθουσιασμένοι για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους και επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη και ηρεμία για όλη την οικογένεια.

Gisele Bündchen Is Pregnant with Baby No. 3, Her First with Boyfriend Joaquim Valente (Exclusive) https://t.co/psQi17s2JG

— People (@people) October 28, 2024