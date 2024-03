Ζιζέλ: Το δύσκολο διαζύγιο, η κατάθλιψη και το ειδύλλιο με τον δάσκαλο του Ζίου Ζίτσου

Το διαζύγιο που πήρε η Ζιζέλ Μπούντχεν από τον αστέρα του πρωταθλήματος NFL, Τομ Μπρέιντι, τελικά ήταν πιο δύσκολο απ΄ότι περίμενε. Ο χωρισμός τους οριστικοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2022, ενώ μετακόμισε στο Μαϊάμι με τα παιδιά της. Το διάσημο μοντέλο από τη Βραζιλία έκανε comeback στην καριέρα της, ύστερα από 12 χρόνια, την στιγμή που είχαν ξεκινήσει οι φήμες για νέο ειδύλλιο.

Τα μίντια άρχισαν να ανακαλύπτουν τη στενή της σχέση με τον γοητευτικό δάσκαλο της πολεμικής τέχνης του Ζίου Ζίτσου, Joaquim Valente. Οι φήμες λένε ότι η σχέση ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο, ενώ οι πρώτες υποψίες ότι το ζευγάρι είναι μαζί ξεκίνησαν όταν οι παπαράτσι τους εντόπισαν σε διακοπές στην Κόστα Ρίκα, μαζί με τα δυο παιδιά της Ζιζέλ, δυο εβδομάδες πριν εκδοθεί το διαζύγιό της.

