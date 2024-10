«Χρήστος Μουζακίτης: Κρατήστε σημειώσεις…» (pics)

Ο Χρήστος Μουζακίτης αποτελεί πλέον βασικό στέλεχος του Ολυμπιακού. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμπιστεύθηκε τον νεαρό μέσο και εκείνος του το ανταπέδωσε πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που ξεκίνησε ως βασικός, ο 17χρονος βρέθηκε σε πέντε σερί παιχνίδια βασικός, μέχρι να μείνει εκτός αποστολής από το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης για λόγους ξεκούρασης.

Όπως είναι λογικό η… φήμη του Μουζακίτη δεν μπορεί να μείνει στα σύνορα της Ελλάδας, αλλά έχει βγει πέρα από αυτά. Ειδικά τις εποχές που ζούμε. Δεν είναι λίγες οι σελίδες, κυρίως στο «Χ» που ασχολούνται με το σκάουτινγκ, που έχουν στις λίστες τους τον νεαρό ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

Τελευταία αναφορά έγινε σήμερα (29/10) από τη σελίδα «SCOUTED» η οποία αριθμεί περίπου 140 χιλιάδες ακόλουθους. Όπως τονίζει, δεν είναι σύνηθες για ένα 17χρονο να ξεκινά βασικός, όμως ο «Μούζα» έχει εδραιωθεί από τον Σεπτέμβριο και παίζει συνεχώς.

«Το να ξεκινάς παιχνίδια ως 17χρονος για τον Ολυμπιακό δεν είναι κάτι συνηθισμένο, αλλά αυτό ακριβώς κάνει ο Χρήστος Μουζακίτης αυτή τη σεζόν. Έχει εδραιωθεί ως βασικός από τον Σεπτέμβριο, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη μεσαία γραμμή σε μια σειρά από σημαντικά εγχώρια και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κρατήστε σημειώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά το tweet.

Starting games as a 17-year-old for Olympiacos isn’t common, but that’s exactly what Christos Mouzakitis is doing this season. He has cemented himself as a regular since September, playing an important midfield role in a string of important domestic and European games. Take note. pic.twitter.com/giS9oh8BNa

