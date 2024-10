Νεκρός ο διοικητής του ISIS στο Ιράκ – «Δεν υπάρχει θέση για τρομοκράτες στη χώρα»

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Μοχάμεντ Σιά αλ-Σουντάνι ανακοίνωσε την Τρίτη 22/10 ότι ο διοικητής του Ισλαμικού Κράτους ISIS σκοτώθηκε σε επιχείρηση στα βορειοανατολικά της χώρας.

«Οι αντιτρομοκρατικές δυνάμεις… σκότωσαν τον αποκαλούμενο ‘κυβερνήτη του Ιράκ’», δήλωσε θριαμβευτικά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις ιρακινές στρατιωτικές δυνάμεις με τη συμμετοχή Αμερικανών. Μαζί με τον επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν και άλλα οκτώ υψηλόβαθμα στελέχη της οργάνωσης, σύμφωνα με το Reuters.

BREAKING: Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani said that Islamic State’s commander for Iraq had been killed in an operation in the Hamrin Mountains in northeast Iraq https://t.co/ZoSjUHDtFv pic.twitter.com/ThCOUi67ak

— Reuters (@Reuters) October 22, 2024