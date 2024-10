Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της συντρόφου του Λίαμ Πέιν, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του

Ήταν πριν λίγες ημέρες όταν ο κόσμος της μουσικής βιομηχανίας σοκαρίστηκε με την είδηση του θανάτου του Λίαμ Πέιν. Το 31χρονο πρώην μέλος των One Direction έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον 3ο όροφο του ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες όπου διέμενε.

Την ώρα που συγγενείς, φίλοι και θαυματές θρηνούν την απώλειά του και οι Αρχές προσπαθούν να ολοκληρώσουν το παζλ, ώστε να εξακριβώσουν το τι έχει συμβεί, η σύντροφός του περνάει μερικές δύσκολες και μοναχικές ώρες.

Η Κέιτ Κάσιντι, η οποία είχε ταξιδέψει μαζί με τον Λίαμ Πέιν στην Αργεντινή αλλά είχε επιστρέψει στις ΗΠΑ δύο ημέρες πριν το θάνατό του, εθεάθη για πρώτη φορά στους δρόμους της Φλόριντα. Τα φλας των φωτογράφων «έπιασαν» την 25χρονη να έχει πάει στο μάρκετ να αγοράσει τροφή για τον σκύλο που είχαν αποκτήσει μαζί με τον 31χρονο μουσικό.

Liam Payne’s girlfriend Kate Cassidy spotted for first time since star’s death https://t.co/cilkNMf48d pic.twitter.com/msKIp91kIs

— New York Post (@nypost) October 21, 2024