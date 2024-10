Αεροσκάφη του Ισραήλ έριξαν το Σάββατο φυλλάδια πάνω από τη νότια Γάζα με την εικόνα του νεκρού επικεφαλής της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ και με το μήνυμα ότι «η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Γάζα».

«Όποιος ρίξει το όπλο και παραδώσει τους ομήρους θα του επιτραπεί να φύγει και να ζήσει ειρηνικά», έγραφε το φυλλάδιο, γραμμένο στα αραβικά, σύμφωνα με κατοίκους της νότιας πόλης Χαν Γιουνίς και εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Πρόκειται για το ίδιο μήνυμα που έστειλε ο Νετανιάχου την Πέμπτη μετά τον θάνατο του Σινουάρ, όπου κάλεσε τους μαχητές να παραδώσουν τα όπλα τους προκειμένου να τους επιτραπεί να φύγουν από τη Γάζα.

Israel 🇮🇱 drops leaflets over Gaza 🇵🇸 showing Sinwar’s body and message to Hamas

Israeli planes dropped leaflets over southern Gaza on Saturday showing a picture of the dead Hamas chief Yahya Sinwar with the message that «Hamas will no longer rule Gaza», echoing language used by… pic.twitter.com/Q3MQsgKJGF

— Saad Abedine (@SaadAbedine) October 19, 2024