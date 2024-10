Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι η Χαμάς είναι ζωντανή και καλά παρά τον θάνατο του ηγέτη της Γιαχία Σινουάρ σε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα.

«Η απώλειά του είναι σίγουρα οδυνηρή για το μέτωπο της αντίστασης» κατά του Ισραήλ, «αλλά δεν θα τελειώσει καθόλου με τον μαρτυρικό θάνατο του Σινουάρ», είπε χαρακτηριστικά ο Χαμενεΐ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

