Ο ισραηλινός στρατός δημοσιεύοντας το βίντεο και τις φωτογραφίες του στρατιωτικού και πρόσφατα πολιτική ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, κατάφερε να τον αναγάγει σε σύμβολο ολόκληρου του παλαιστινιακού αγώνα για ελευθερία. Οι σκηνές που μεταδόθηκαν, επαναλαμβάνονται από ιστότοπους και κανάλια του αραβικού κόσμου, ως ενός στρατιωτικού ηγέτη που πολεμούσε στην πρώτη γραμμή, 300 μέτρα από την βάση του εχθρού.

Την ώρα που όλες οι επίσημες ισραηλινές και αμερικανικές θέσεις παρουσίαζαν τον Γιαχία Σινουάρ ως έναν «ποντικό» που κρύβεται στις υπόγειες στοές με γιλέκο αυτοκτονίας, περιτρυγιρισμένος από τους ομήρους, τα ισραηλινά βίντεο και φωτογραφίες αποτέλεσαν τον καλύτερο επικήδειο για τον ηγέτη της Χαμάς. Ακόμα και αν ήθελαν απλά να παρουσιάσουν αποδείξεις που να στοιχειοθετούν την δολοφονία του μεγαλύτερου εχθρού του Ισραήλ.

Η ισραηλινή προπαγάνδα (με την ουδέτερη έννοια της λέξης), εμφάνισε τον 62χρονο Σινουάρ μαχητή πρώτης γραμμής, με τους συντρόφους του νεκρούς, με καλάσνικοφ χωρίς κοντάκι δίπλα του (προτιμητέα τα όπλα αυτά για αντάρτικο πόλεων), να πετάει ένα ξύλο στο drone που τον καταγράφει, μαχόμενος μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτό τουλάχιστον είναι το αφήγημα σε μέσα της Γάζας, του Λιβάνου, του Ιράν, της Τουρκίας, της Ιορδανίας και της Υεμένης.

To χειρότερο για το Ισραήλ είναι πως με τον ίδιο τον ηγέτη της Χαμάς να πεθαίνει μόνος του, καταρρίπτει το ισραηλινό αφήγημα πως «οι διοικητές της Χαμάς κρύβονται ανάμεσα στους πολίτες, χρησιμοποιώντας τους ως ανθρώπινες ασπίδες». Εκεί τουλάχιστον στέκονται τα μέσα που υποστηρίζουν τις εμπόλεμες ομάδες της Παλαιστίνης και την Χεζμπολάχ.

Το Συμβούλιο Σούρα «εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του γενναίου μαχητή και επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, διοικητή Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος έπεσε μάρτυρας ενώ προχωρούσε στην πρώτη γραμμή του μετώπου κατά των σιωνιστικών δυνάμεων κατοχής».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή, «το Συμβούλιο της Σούρα τόνισε ότι ο μαρτυρικός θάνατος του Σινουάρ στη μάχη της αλήθειας κατά του ψεύδους αποτελεί παράσημο τιμής για τον ίδιο και για όσους προηγήθηκαν στο μαρτύριο. Η κληρονομιά του θα χρησιμεύσει ως φάρος για τους μαχητές της Χαμάς και του άξονα της αντίστασης στο δρόμο προς την Αλ-Κουντς (σ.σ. Ιερουσαλήμ) μέχρι να επιτευχθεί η τελική νίκη με τη θέληση του Αλλάχ».

Η δήλωση επαίνεσε τον Σινουάρ επειδή «ενσάρκωσε τη δόξα και την ιστορία της Ummah (σ.σ. ισλαμικό έθνος) μέσω του θαρραλέου αγώνα του. Αγωνίστηκε με ακλόνητη πίστη στο δίκαιο σκοπό του και μαρτύρησε στην πρώτη γραμμή της αντίστασης, καταρρίπτοντας τους ψευδείς ισχυρισμούς της σιωνιστικής οντότητας (σ.σ. Ισραήλ) ότι χρησιμοποιούσε κρατούμενους ως ανθρώπινες ασπίδες». Στον θάνατο του Σινουάρ θα μιλήσει σε λίγο και ο Σαγιέντ αλ Χούθι, ο ανώτατος ηγέτης της Ανσάρ Αλλάχ της Υεμένης.

Yahya Sinwar did not fear death but sought martyrdom in Gaza. He bravely fought to the very end on the battlefield.

His fate – beautifully pictured in his last image – is not a deterrent but a source of inspiration for resistance fighters across the region, Palestinian and… pic.twitter.com/neKbQ3z6kU

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 18, 2024