Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσημα ότι χθες Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024, ο Χασάν Νασράλα, ο ηγέτης της οργάνωσης Χεζμπολάχ και ένας από τους ιδρυτές της, «εξουδετερώθηκε» από τις IDF, μαζί με τον Αλί Καράκι, τον διοικητή του Νότιου Μετώπου της Χεζμπολάχ και άλλους διοικητές της.

Μέχρι τώρα, ο ισραηλινός στρατός δεν είχε προβεί σε επίσημη ανακοίνωση, αν και πηγές του είχαν δηλώσει από τις πρώτες ώρες μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ και ότι εξεταζόταν αν βρισκόταν στα κτίρια που βομβαρδίστηκαν.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.

