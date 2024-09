«Η μοίρα της περιοχής θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της Αντίστασης» λέει ο Ιρανός ηγέτης Αλί Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τον θάνατο του Χασάν Νασράλα, ενώ τόνισε ότι η «μοίρα της περιοχής θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της Αντίστασης», λίγο μετά που το Ισραήλ ανακοίνωσε επισήμως ότι σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Ο Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεν μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ισχυρή υποδομή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», προσθέτοντας ότι «οι δυνάμεις της Αντίστασης» στέκονται δίπλα της και την υποστηρίζουν.

Breaking | The Iranian Supreme Leader Ali Khamenei said in a statement:

🔴The Zionist criminals should know that they are too small to cause significant damage to the strong construction of Hezbollah in Lebanon.

🔴 The fate of the region is determined by the resistance… pic.twitter.com/cRLoPEG4xj

